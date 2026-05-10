Eroii neamului, comemorați la Ardud, Gerăușa și Mădăraș

Locale 10.05.2026 16:29
Eroii neamului, comemorați la Ardud, Gerăușa și Mădăraș
Orașul Ardud, prin Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea”, în colaborare cu Filiala Locală a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” Ardud, Instituția Prefectului – Județul Satu Mare și partenerii instituționali implicați, au organizat manifestările dedicate programului „Comemorarea Eroilor Neamului”.

Ceremoniile comemorative s-au desfășurat la monumentele și locurile de veci ale eroilor din:

* Gerăușa – Cimitirul Eroilor;
* Ardud – mormântul comun de război din cimitirul Ardud;
* Mădăraș – mormântul comun de război din cimitirul Mădăras

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților locale și județene, ai structurilor militare și MAI, ai instituțiilor de învățământ care au susținut un moment artistic, cultelor religioase, precum și membri ai comunității locale.

Prin această manifestare a fost adus un omagiu eroilor români care și-au sacrificat viața pentru țară și pentru valorile naționale, fiind păstrată vie memoria faptelor lor de curaj și devotament.
Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
ggg
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda