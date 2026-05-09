



Sportivii de la Asociația Club Sportiv Samuraiul au obținut rezultate excelente la Cupa Nagykallo din Ungaria, competiție internațională de karate care a reunit peste 200 de sportivi de la 27 de cluburi din trei țări.

Clubul sătmărean a participat cu un lot format din 10 sportivi din Satu Mare și Lazuri, care au concurat la proba de kumite ippon shobu, pe categorii de vârstă și centuri. La final, karateka de la Samuraiul au revenit acasă cu un total de opt medalii: una de aur, patru de argint și trei de bronz.

Cea mai bună performanță a fost obținută de Neamțu Andrei, care a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la categoria 6-7 ani.

Medalii de argint au cucerit Blandu Anastasia (12-13 ani), Oroszi Nikolasz (6-7 ani), Csintalan Christian (14-15 ani) și Varga Victoria (8-11 ani).

Pe locul al treilea s-au clasat Cuc Andrei (6-7 ani), Agoston Patrik (10-11 ani) și Papai Erik (10-11 ani).

Foarte aproape de podium au fost și Dragoș Fabian și Bobita Casian, ambii încheind competiția pe locul al patrulea.

Antrenorii Magos Robert, Filer Ivan și Magos Robert Patrick s-au declarat mulțumiți de evoluția sportivilor, competiția din Ungaria reprezentând un test important înaintea următoarelor provocări din acest sezon.

„Mulțumim părinților pentru sprijinul nemijlocit și pentru susținerea constantă a micilor campioni!”, au transmis reprezentanții clubului sătmărean.