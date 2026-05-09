



Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Europei, subliniind importanța parcursului european al României și rolul investițiilor în dezvoltarea țării.

În mesajul public, liderul social-democrat a evidențiat faptul că proiectul european a însemnat pentru România dezvoltare, echilibru și modernizare.

„România are nevoie de stabilitate, investiții și de un drum european solid”, a transmis Mircea Govor.

Deputatul PSD a precizat că fondurile europene au contribuit la modernizarea comunităților, la protejarea economiei și la creșterea nivelului de trai al românilor.

Potrivit mesajului transmis de liderul PSD Satu Mare, solidaritatea europeană și investițiile reprezintă elemente esențiale pentru dezvoltarea României și pentru menținerea unui climat economic și social stabil.

În materialul publicat cu ocazia zilei de 9 Mai, Mircea Govor a reafirmat susținerea pentru valorile europene și pentru continuarea proiectelor de dezvoltare realizate cu sprijinul fondurilor europene.



