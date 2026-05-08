Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Satu Mare a evidențiat rolul esențial al asistenților medicali și devotamentul acestora față de pacienți și sistemul medical

Cu prilejul Zilei Internaționale a Asistenților Medicali, dr. Iulian Pfau Sălăgeanu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, a transmis un mesaj de apreciere și recunoștință tuturor celor care își desfășoară activitatea în această profesie esențială pentru sistemul sanitar.

Acesta a subliniat importanța profesionalismului, empatiei și dedicării pe care asistenții medicali le demonstrează zi de zi în relația cu pacienții, dar și în colaborarea cu întreg personalul medical.

„La mulți ani tuturor asistenților medicali cu ocazia Zilei Internaționale a Asistenților Medicali! Vă mulțumesc cu respect pentru profesionalismul și devotamentul pe care îl manifestați în fiecare zi, atât față de pacienți cât și față de întreg personalul medical”, a transmis dr. Iulian Pfau Sălăgeanu.

Apreciere pentru comunitatea asistenților medicali din Satu Mare

În mesajul său, reprezentantul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare a felicitat și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali – Filiala Satu Mare pentru organizarea evenimentului dedicat acestei zile speciale.

Totodată, acesta a adresat un îndemn profund și plin de sensibilitate tuturor asistenților medicali, amintind cât de importantă este umanitatea în actul medical.

„Fiți întotdeauna asistenții pe care vi i-ați dorit să-i aveți atunci când ați fost pacienți”, a mai transmis dr. Iulian Pfau Sălăgeanu.

O profesie construită pe empatie și responsabilitate

Ziua Internațională a Asistenților Medicali a reprezentat un nou prilej de recunoaștere a muncii și sacrificiului celor care se află permanent în prima linie a îngrijirii pacienților.

Prin activitatea lor zilnică, asistenții medicali contribuie decisiv la funcționarea sistemului sanitar, fiind adesea primul sprijin al pacienților în momente dificile și un pilon esențial al echipelor medicale.