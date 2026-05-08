Forțe impresionante mobilizate pentru prinderea suspectului

Polițiști, jandarmi, câini de urmă, drone și un elicopter participă la căutările declanșate după descoperirea șocantă din localitatea Parhida

O descoperire cutremurătoare a avut loc vineri, în jurul prânzului, în localitatea Parhida, comuna Tămășeu, unde o tânără în vârstă de 18 ani a fost găsită fără viață pe un câmp din apropierea localității.

Potrivit informațiilor eBihoreanul, trupul fetei a fost descoperit de un localnic, care a alertat imediat autoritățile prin apel la 112. Cadavrul se afla într-o zonă cu vegetație abundentă și prezenta multiple leziuni grave în zona gâtului.

Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind nevoite să constate decesul.

Anchetă coordonată de procurori

La locul tragediei au fost mobilizate numeroase echipaje ale Inspectoratul de Poliție Județean Bihor și ale Jandarmeriei, ancheta fiind coordonată de procurori din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.





Oamenii legii desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs crima și pentru identificarea autorului.

Căutări ample cu elicopter, drone și câini de urmă

Autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare a suspectului. Polițiști și jandarmi „periază” zona, fiind folosite inclusiv drone, un elicopter și echipaje canine specializate în urmărire, potrivit eBihoreanul.

Forțele de ordine verifică fiecare pistă și încearcă să identifice orice indiciu care ar putea conduce la prinderea persoanei bănuite de comiterea crimei.

Victima ar fi fost elevă la un liceu agricol

Conform informațiilor apărute în spațiul public, tânăra ar fi fost elevă la un liceu agricol și efectua practică la o fermă de capre din zonă.

Surse locale susțin că fata ar fi fost văzută ultima dată în compania unui cioban angajat la fermă, despre care se afirmă că ar fi fost recent eliberat din penitenciar, după executarea unei pedepse pentru infracțiuni grave, confiorm eBihoreanul.





Aceste informații urmează însă să fie verificate oficial de anchetatori, iar autoritățile nu au transmis până în acest moment detalii suplimentare despre identitatea suspectului sau despre concluziile preliminare ale anchetei.

Comunitatea, șocată de tragedie

Crima a provocat un puternic val de emoție și revoltă în comunitatea locală, iar oamenii urmăresc cu îngrijorare desfășurarea anchetei și căutările autorului.

Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile continuă operațiunile în teren pentru clarificarea cazului și identificarea persoanei responsabile.