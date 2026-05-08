Satu Mare a devenit, timp de două zile, capitala urologiei românești. În perioada 8–9 mai 2026, Casa Meșteșugarilor a găzduit cea de-a XIV-a ediție a simpozionului „Zilele Urologiei Sătmărene”, eveniment care a reunit specialiști de prestigiu din marile centre universitare și medicale ale țării.

Organizat de Asociația Urologică Sătmăreană, în parteneriat cu Colegiul Medicilor din România – filiala Satu Mare și Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, simpozionul a reprezentat una dintre cele mai importante manifestări medicale dedicate urologiei și uro-oncologiei din nord-vestul României.

Evenimentul a adus împreună profesori universitari, medici primari, chirurgi și cercetători care au dezbătut cele mai noi direcții terapeutice și tehnologice din domeniul urologiei moderne.

Dr. Cristian Bogdan Rusu, omul care a construit o tradiție medicală la Satu Mare

Figura centrală a manifestării a fost dr. Cristian Bogdan Rusu, șeful Secției de Urologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare și principalul artizan al dezvoltării acestui eveniment devenit deja emblematic pentru medicina sătmăreană.

În urmă cu aproximativ 15 ani, alături de dr. Bogdan Feciche, actualmente la Oradea, dr. Cristian Bogdan Rusu a pus bazele „Zilelor Urologiei Sătmărene”, pornind de la dorința de a crea la Satu Mare un spațiu autentic de dialog profesional și schimb academic între specialiștii din domeniu.

De atunci, cu excepția perioadei pandemice, evenimentul a fost organizat anual, devenind o tradiție respectată în calendarul medical național.

Spre deosebire de multe alte manifestări științifice din țară, simpozionul de la Satu Mare și-a păstrat caracterul apropiat și colegial. Într-o atmosferă profesionistă, dar relaxată și prietenoasă, specialiștii și-au prezentat lucrările, au schimbat experiențe și au discutat despre cele mai noi tehnici și provocări din practica medicală.

Secția de Urologie din Satu Mare, un model de dezvoltare

Sub coordonarea dr. Cristian Bogdan Rusu, Secția de Urologie a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare a cunoscut o dezvoltare semnificativă în ultimii ani.

Medicul a reușit să formeze o echipă de profesioniști bine pregătiți și să contribuie la modernizarea secției prin dotarea cu aparatură și instrumente medicale performante. Chiar și așa, dr. Cristian Bogdan Rusu a subliniat că există în continuare nevoia unor investiții suplimentare în echipamente medicale de ultimă generație, necesare pentru diversificarea și perfecționarea actului medical.

Performanțele sale profesionale au fost confirmate și de activitatea medicală impresionantă desfășurată în cadrul Spitalului Județean, dr. Cristian Bogdan Rusu fiind medicul care a tratat anul trecut cel mai mare număr de pacienți din unitatea sanitară sătmăreană.

Mesaje de apreciere din partea autorităților

Deschiderea oficială a simpozionului a fost marcată de prezența reprezentanților autorităților locale și județene, care au evidențiat importanța activității desfășurate de echipa Secției de Urologie.

Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a apreciat consecvența și profesionalismul echipei medicale sătmărene.

„Sunteți una dintre echipele cele mai consecvente, cu perseverență și consistență. Nici măcar pandemia nu a reușit să întrerupă acest simpozion de înaltă calitate. Vă mulțumesc pentru că mențineți această secție în top din punct de vedere profesional”, a transmis acesta.

Totodată, oficialul a evidențiat faptul că numărul pacienților mulțumiți de serviciile medicale oferite la Satu Mare este mult mai mare decât al celor nemulțumiți și a reafirmat sprijinul administrației județene pentru dezvoltarea infrastructurii medicale.

Vicepreședintele Consiliului Județean, Cătălin Filip, a felicitat la rândul său echipa Secției de Urologie, subliniind că profesionalismul și investițiile în infrastructură contribuie direct la salvarea de vieți omenești.

Prefectul Altfatter Tamás: „Secția de Urologie din Satu Mare este un model”

La deschiderea manifestării a participat și prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, care a transmis un mesaj amplu de apreciere pentru comunitatea medicală sătmăreană.

Acesta a subliniat că Secția de Urologie a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare a devenit un model de dezvoltare instituțională, prin îmbinarea investițiilor în tehnologie medicală cu performanța profesională a echipei medicale.

Prefectul a evidențiat și rolul esențial al cercetării și educației medicale continue, apreciind faptul că Satu Mare a rămas un important punct de întâlnire pentru specialiști preocupați de progresul medicinei moderne.





Lucrări științifice și tehnologii de ultimă generație

Tema ediției din acest an – „Actualități uro-oncologice” – a adus în atenția participanților cele mai moderne tehnici și terapii utilizate în urologie.

Programul științific a inclus zeci de prezentări și lucrări susținute de specialiști din Cluj-Napoca, Timișoara, Târgu Mureș, Brașov, Sibiu, Oradea, Arad și alte centre medicale importante.

Printre subiectele abordate s-au numărat:

chirurgia robotică și laparoscopică;

tratamentele moderne în cancerul urologic;

nefrectomia minim invazivă;

inteligența artificială în oncologia urologică;

terapiile laser;

reconstrucția tractului urinar;

tehnicile moderne de diagnostic al cancerului de prostată.

De un interes aparte s-au bucurat sesiunile dedicate viitorului chirurgiei robotice în urologie, prezentările privind micro-ultrasonografia în diagnosticul cancerului de prostată și noile abordări minim invazive în chirurgia renală.

Participare academică de elită

Ediția a XIV-a a reunit personalități marcante ale medicinei românești, printre care prof. emerit Ioan Coman, prof. Nicolae Crișan, prof. Alin Cumpănaș, prof. Gabriel Kacso, prof. Gheorghe Bumbu, dr. Adrian Mureșan și numeroși alți specialiști de prestigiu.

Prezența acestora a confirmat importanța crescândă a simpozionului sătmărean în circuitul manifestărilor medicale naționale și a oferit participanților oportunitatea unor schimburi valoroase de experiență profesională și academică.

Satu Mare, pe harta marilor evenimente medicale

Prin amploarea, calitatea și nivelul științific al lucrărilor prezentate, „Zilele Urologiei Sătmărene” au reconfirmat faptul că Satu Mare ocupă un loc important pe harta marilor evenimente medicale din România.

Manifestarea coordonată de dr. Cristian Bogdan Rusu a reprezentat nu doar un succes organizatoric și profesional, ci și o dovadă a faptului că medicina sătmăreană continuă să evolueze prin performanță, investiții și oameni dedicați profesiei și pacienților.