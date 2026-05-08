



Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tășnad au deschis cercetări în urma producerii unui accident de muncă petrecut în cursul zilei de 7 mai, în jurul orei 13:40, în orașul Tășnad.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, un bărbat de 38 de ani, din localitatea Perești, angajat al unei societăți cu profil în construcții, desfășura lucrări de modernizare la acoperișul unei clădiri aparținând unei societăți comerciale.

În timpul lucrărilor, acesta ar fi căzut de pe acoperiș, suferind leziuni la nivelul membrelor inferioare.

Bărbatul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.