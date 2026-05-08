Joi, 7 mai 2026, la sediul PSD Satu Mare, a avut loc Conferința Județeană de Alegeri a Organizației Femeilor Social Democrate (OFSD) Satu Mare, un moment cu o încărcătură aparte, în care doamnele social-democrate din întreg județul s-au reunit cu aceeași energie, aceeași responsabilitate și aceeași dorință de a construi împreună.





Am avut deosebita onoare de a o avea alături pe doamna Simona Bucura-Oprescu, președinte OFSD România, precum și pe doamna Maria Lazăr, secretar executiv OFSD România. De asemenea, au participat cu bucurie: președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, secretarul executiv PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, viceprimarul municipiului Satu Mare, Raul Băbțan, președintele TSD Satu Mare, Bianca Șorian, secretarul executiv TSD Satu Mare, Claudiu Tămășan, președintele OSSD Satu Mare, Eugenia Sabău.





În cadrul conferinței, doamnele din OFSD au vorbit despre proiectele realizate, despre nevoile reale ale comunității și despre cât de important este ca femeile să fie prezente acolo unde se iau decizii – în administrație, în politică, în viața publică. Pentru că, dincolo de funcții, cifre sau rapoarte, rămâne mereu esențială partea umană: grija, empatia și puterea de a găsi soluții.





De asemenea, a fost evidențiată activitatea doamnei președinte OFSD Satu Mare, Lenuța Cornea, căreia i-au fost adresate mulțumiri pentru mandatul exercitat, pentru efortul susținut și pentru rezultatele obținute în coordonarea Organizației Județene OFSD Satu Mare.





În urma votului exprimat de delegate, doamna Cristina Marina Tămășan-Ilieș, viceprimarul municipiului Satu Mare, a fost aleasă în funcția de președinte al Organizației Județene OFSD Satu Mare, primind încrederea colegelor pentru a conduce organizația într-un nou mandat, cu seriozitate, echilibru și dedicare.





Totodată, a fost aleasă și componența Biroului Județean OFSD Satu Mare, după cum urmează:





Secretar executiv: Ioana-Roxana Petca





Prim-vicepreședinți: Mariana-Monica Sobius, Mirela Suciu, Simona Deac-Creț, Lavinia Boldan-Cigan, Simina Sălăjan-Ștef





Vicepreședinți: Manuela Rogoz, Delia Gavra, Corina Dron, Elena Blaga, Eugenia Sabou, Rodica Maxi, Sonia Belbe, Dorina Gardoș, Brigitta Bodnar, Florentina Borșe, Adina Cotuțiu, Aurora Badea, Daniela Markiș, Simona Malancas, Gabriela Borz-Codreanu, Mihaela Leușcă, Maria Nagy, Andrada Nagy, Daniela Pop-Silaghi, Luminița Tarța, Lavinia Lobont, Magdalena Tarța, Rodica Maria Hotea





Membri: Maria Ardelean, Dorina Burjan, Maria Olar, Simona Por, Eva Maier





Această conferință a arătat încă o dată că OFSD Satu Mare este o organizație vie, puternică și respectată, formată din femei care muncesc cu suflet, care știu să fie aproape de oameni și care înțeleg că politica trebuie să însemne, înainte de toate, responsabilitate și sprijin.



