



Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a transmis un mesaj de susținere pentru scrima sătmăreană, subliniind importanța tradiției și a investițiilor în viitorul acestui sport care a adus numeroase performanțe la nivel internațional.

Edilul s-a întâlnit cu Roxana Bârlădeanu Scarlat, secretar general al Federației Române de Scrimă, campioana olimpică Simona Pop și Istvan Mureșan, directorul CSM Olimpia Satu Mare, pentru a discuta despre prioritățile dezvoltării scrimei la nivel local.

„Școala de scrimă din Satu Mare are o mare tradiție și a dat sportului mondial mari campioni”, a transmis Kereskényi Gábor.

Potrivit acestuia, principalele obiective pentru perioada următoare vizează continuarea tradiției performanței și susținerea noilor generații de sportivi.

„Vom duce mai departe istoria glorioasă a scrimei sătmărene și vom investi în baza materială și în sprijinirea copiilor talentați”, a mai precizat primarul municipiului Satu Mare.





Scrima sătmăreană este recunoscută la nivel național și internațional pentru rezultatele obținute de-a lungul timpului, Satu Mare fiind considerat unul dintre cele mai importante centre ale acestui sport din România.



