Primarul Kereskényi Gábor: „Vom duce mai departe istoria glorioasă a scrimei sătmărene”

Locale 08.05.2026 11:15
Primarul Kereskényi Gábor: „Vom duce mai departe istoria glorioasă a scrimei sătmărene”


Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a transmis un mesaj de susținere pentru scrima sătmăreană, subliniind importanța tradiției și a investițiilor în viitorul acestui sport care a adus numeroase performanțe la nivel internațional.

Edilul s-a întâlnit cu Roxana Bârlădeanu Scarlat, secretar general al Federației Române de Scrimă, campioana olimpică Simona Pop și Istvan Mureșan, directorul CSM Olimpia Satu Mare, pentru a discuta despre prioritățile dezvoltării scrimei la nivel local.

„Școala de scrimă din Satu Mare are o mare tradiție și a dat sportului mondial mari campioni”, a transmis Kereskényi Gábor.

Potrivit acestuia, principalele obiective pentru perioada următoare vizează continuarea tradiției performanței și susținerea noilor generații de sportivi.

„Vom duce mai departe istoria glorioasă a scrimei sătmărene și vom investi în baza materială și în sprijinirea copiilor talentați”, a mai precizat primarul municipiului Satu Mare.


Scrima sătmăreană este recunoscută la nivel național și internațional pentru rezultatele obținute de-a lungul timpului, Satu Mare fiind considerat unul dintre cele mai importante centre ale acestui sport din România.


Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
ggg
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda