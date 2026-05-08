Municipiul Satu Mare găzduiește în aceste zile cea de-a XIV-a ediție a simpozionului „Zilele Urologiei Sătmărene”, eveniment medical de referință dedicat celor mai noi actualități uro-oncologice și perspectivelor moderne din domeniul urologiei.

Manifestarea este organizată de Asociația Urologică Sătmăreană, în parteneriat cu Colegiul Medicilor Satu Mare și Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, reunind medici specialiști, cadre universitare și invitați de prestigiu din centre medicale și universitare din întreaga țară.

Evenimentul oferă un cadru dedicat schimbului de experiență, prezentării celor mai recente descoperiri medicale și consolidării colaborărilor profesionale în domeniul urologiei.

La deschiderea oficială au participat reprezentanți ai administrației județene și ai instituțiilor medicale. Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a evidențiat profesionalismul și consecvența echipei medicale sătmărene.

„Sunteți una dintre echipele cele mai consecvente, cu perseverență și consistență. Nici măcar pandemia nu a reușit să întrerupă acest simpozion de înaltă calitate. Vă mulțumesc pentru că mențineți această secție în top din punct de vedere profesional”, a declarat Pataki Csaba.

Acesta a transmis aprecierea sa atât medicilor care activează în prezent în cadrul secției de urologie, cât și celor care au contribuit de-a lungul timpului la dezvoltarea acesteia. Totodată, a subliniat faptul că sistemul medical sătmărean se bucură de încrederea unui număr mare de pacienți și a reafirmat sprijinul administrației județene pentru investițiile în infrastructură și aparatură medicală.

Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, a felicitat la rândul său echipa Secției de Urologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, evidențiind rolul esențial al profesionalismului și al investițiilor în salvarea de vieți omenești.

La eveniment a participat și prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, care a apreciat nivelul ridicat al manifestării științifice și contribuția medicilor sătmăreni la dezvoltarea cercetării și educației medicale.

„Evenimentul de față este o dovadă elocventă a maturității profesionale și a vocației științifice a comunității medicale sătmărene. Mă bucur să constat că Satu Mare continuă să fie un pol de atracție pentru specialiști care nu se limitează la practica medicală, ci participă activ la înaintarea cunoașterii prin cercetare, educație și dialog profesional”, a transmis prefectul.

Acesta a subliniat și evoluția Secției de Urologie a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, pe care a descris-o drept un model de dezvoltare instituțională, rezultat al investițiilor în infrastructură, tehnologie medicală modernă și resurse umane performante.

„Zilele Urologiei Sătmărene” au devenit, de-a lungul anilor, unul dintre cele mai importante evenimente medicale organizate în județ, contribuind la promovarea excelenței profesionale și la dezvoltarea colaborărilor în domeniul sănătății.