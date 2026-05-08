



Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, a transmis un mesaj după alegerea viceprimarului municipiului Satu Mare, Cristina-Marina Tămășan-Ilieș, în funcția de președinte al Organizației Femeilor Social-Democrate Satu Mare.

Alegerile au avut loc joi, 7 mai, în cadrul Conferinței Județene de Alegeri a OFSD Satu Mare, eveniment la care au participat reprezentanți ai conducerii naționale și județene ai partidului.

Mircea Govor a subliniat importanța momentului pentru organizația județeană și a apreciat parcursul politic al noii președinte OFSD Satu Mare.

„În ceea ce o privește pe Cristina, mă bucur că am adus-o în echipa PSD Satu Mare și că, încă de la început, am văzut în ea seriozitate, ambiție, determinare și potențial real de lider. În cei 13 ani de activitate politică, a crescut prin muncă, implicare și perseverență, asumându-și, etapă cu etapă, responsabilități tot mai importante în cadrul organizației”, a declarat liderul PSD Satu Mare.

Acesta a evidențiat faptul că rezultatele obținute de Cristina Tămășan-Ilieș sunt rodul muncii și al implicării constante în administrație și viața publică.

„Tot ceea ce a obținut a venit prin muncă, perseverență, determinare și prin dorința de a demonstra că femeile pot ocupa cu demnitate și competență funcții importante în administrație și în viața publică”, a transmis Mircea Govor.

Președintele PSD Satu Mare a reafirmat sprijinul pentru promovarea femeilor în funcții de conducere și în procesul decizional.

„Am susținut mereu promovarea femeilor în funcții de decizie, în administrație și în viața publică, pentru că o comunitate puternică se construiește prin implicarea tuturor oamenilor valoroși”, a mai precizat deputatul.

În mesajul său, Mircea Govor i-a mulțumit și fostei președinte OFSD Satu Mare, Lenuța Cornea, pentru activitatea desfășurată și pentru contribuția la consolidarea organizației județene.

La conferință au fost prezente și Simona Bucura-Oprescu, președinta OFSD România, precum și Maria Lazăr, secretar general al OFSD România.



