



Consiliul Județean Satu Mare a aprobat proiectul „Instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu capacitatea de stocare integrată la Aeroportul Satu Mare”, investiție care urmează să fie depusă spre finanțare prin Fondul pentru Modernizare.

Proiectul prevede construirea unei centrale fotovoltaice cu o capacitate instalată de 0,95 MW și a unui sistem integrat de stocare a energiei de 2,07 MWh, destinate exclusiv consumului propriu al aeroportului.

Potrivit reprezentanților administrației județene, investiția are ca obiectiv creșterea utilizării energiei din surse regenerabile, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și îmbunătățirea eficienței energetice, în concordanță cu obiectivele asumate de România prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021–2030.

În urma actualizării studiului de fezabilitate și a optimizării soluțiilor tehnice, valoarea totală a proiectului a fost redusă semnificativ, de la 28,2 milioane de lei la 11,77 milioane de lei, inclusiv TVA.

Valoarea eligibilă a proiectului este de peste 8 milioane de lei, iar diferența, reprezentând TVA și cheltuieli neeligibile, va fi suportată de beneficiar.

Prin implementarea investiției, Aeroportul Satu Mare va beneficia de o sursă proprie de energie verde, reducând dependența de rețeaua națională și contribuind la dezvoltarea unui sistem aeronautic mai sustenabil și mai eficient din punct de vedere energetic.