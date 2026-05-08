



Talentul, energia și pasiunea pentru dans au fost în centrul atenției la ediția a VII-a a Concursului Județean de Dans, eveniment organizat în comuna Vetiș și dedicat elevilor din județ.

Competiția a reunit în acest an 20 de echipe participante, reprezentând 15 unități de învățământ, iar aproximativ 300 de concurenți au urcat pe scenă pentru a oferi publicului un adevărat spectacol al creativității și expresivității artistice.

Evenimentul a avut și o semnificație specială, marcând 15 ani de la înființarea echipei de majorete din comuna Vetiș, un proiect care a contribuit de-a lungul anilor la promovarea dansului și implicării tinerilor în activități artistice și educative.

Organizatorii au transmis mulțumiri membrilor juriului pentru profesionalismul și implicarea de care au dat dovadă pe parcursul competiției. Din juriu au făcut parte Nicoleta Foldesi și Lavinia Tulbure, inspectori școlari, Chiș Monica și Mocanu Melinda, cadre didactice, Pop Monica, director al GPPN 13, precum și Cristina Checiches, reprezentant al Primăriei Vetiș.

De asemenea, au fost mulțumiți și partenerii care au sprijinit desfășurarea evenimentului: Consiliul Local Vetiș, Primăria Vetiș, Asociația „Inima Caldă”, SC Vama SRL, SC BenRoz SRL și SC Agridav SRL. Partener media al competiției a fost Nord Vest TV.

Felicitări au fost adresate și echipei din culisele Școlii Gimnaziale Vetiș, pentru organizarea evenimentului și implicarea în buna desfășurare a concursului.

Participanții au oferit momente apreciate de public, transformând competiția într-o adevărată sărbătoare a dansului și a talentului tinerilor din județul Satu Mare.



