Deputatul sătmărean a votat moțiunea de cenzură care a dus la demiterea executivului

În urma votului istoric din Parlament, soldat cu demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a transmis un mesaj ferm privind necesitatea unei schimbări de direcție în actul de guvernare. Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, se numără printre parlamentarii care au votat moțiunea de cenzură adoptată în Parlament cu un scor covârșitor, contribuind direct la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„O pierdere de încredere clară”

Parlamentarul a subliniat că votul masiv – 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură – nu reprezintă doar o majoritate parlamentară, ci mai ales expresia unei pierderi evidente de încredere.

În acest context, votul exprimat de Mircea Govor a făcut parte din majoritatea parlamentară care a decis schimbarea executivului.

„Este expresia unei pierderi de încredere și a nevoii de resetare instituțională”, a transmis Mircea Govor, punctând că momentul actual impunea o clarificare a direcției de guvernare.

„Un gest necesar și responsabil”

Parlamentarul sătmărean a subliniat că decizia de a vota moțiunea nu a fost una întâmplătoare, ci o alegere asumată, determinată de nevoia de resetare a actului de guvernare.

„Am votat moțiunea de cenzură într-un moment care impunea clarificarea direcției de guvernare. Nu este doar o majoritate parlamentară, ci expresia unei pierderi de încredere”, a transmis Mircea Govor.

Vot „responsabil” pentru județul Satu Mare

În calitate de deputat și reprezentant al județului Satu Mare, Mircea Govor a explicat că decizia de a vota moțiunea de cenzură a fost una asumată și necesară pentru revenirea la o funcționare normală a instituțiilor statului.

Un nou început pentru administrație

Mesajul transmis evidențiază și perspectiva unei noi etape în viața politică, în care instituțiile trebuie să funcționeze corect, predictibil și în interes public. Deputatul a accentuat importanța prevenirii unor situații similare în viitor și reconstruirea încrederii cetățenilor în actul de guvernare.

„România are nevoie de ordine, echilibru și responsabilitate”, este concluzia fermă transmisă de Mircea Govor, în contextul schimbărilor politice majore generate de căderea Guvernului.