Vineri, 10 mai, începând cu ora 19.00, Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu” invită iubitorii muzicii jazz la concertul de lansare a noului album semnat de Sárik Péter Trió și Koszorus Krisztina (Koszika). Evenimentul, care este în același timp și concert de promovare Samfest Jazz&Wine ediția 2026, va avea loc la Sinagoga de pe strada Decebal. Intrarea este liberă.



Proiectul comun al Sárik Péter Trio și Koszika propune o experiență muzicală aparte, care poartă publicul într-o lume sonoră unică. În repertoriu se împletesc armonios estul și vestul, tradiționalul și modernul, într-un stil greu de încadrat într-un singur gen – o adevărată bucurie muzicală, plină de improvizație.



Se vor distinge influențe maghiare, românești și balcanice, alături de compoziții proprii. Vocea caldă și expresivă a lui Koszika, prezența sa scenică, precum și energia, naturalețea și virtuozitatea Sárik Péter Trio dau naștere unui concert memorabil care vor încânta publicul sătmărean.



Deținătorul distincției muzicale Fonogram, Sárik Péter Trió este una dintre cele mai apreciate formații de jazz din Ungaria. Cu numeroase concerte susținute în peste 20 de țări, în orașe precum Londra, Paris sau Istanbul, artiștii cuceresc publicul prin stilul lor deschis, versatil și plin de energie, oferind de fiecare dată spectacole autentice, accesibile și pline de bucurie.



