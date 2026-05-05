Aleșii locali sunt convocați în ședință pentru aprobarea bugetului și a altor proiecte importante

Consiliul Local al comunei Moftin se va reuni în ședință ordinară în data de 8 mai 2026, de la ora 08:30, la sediul Primăriei, pentru a dezbate și aproba mai multe proiecte de hotărâre de interes local, printre care și bugetul pentru anul în curs.

Bugetul pe 2026, punct central pe ordinea de zi

Unul dintre cele mai importante puncte supuse dezbaterii este proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei pentru anul 2026. Documentul va stabili direcțiile de dezvoltare și prioritățile investiționale pentru perioada următoare.

Decizii administrative și financiare

Pe lângă buget, consilierii locali vor analiza și alte proiecte esențiale pentru funcționarea administrației locale. Printre acestea se numără alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai–iulie 2026, dar și aprobarea programului anual de finanțări nerambursabile destinate proiectelor din domeniul cultelor religioase.

Modificări pentru serviciile silvice

Un alt punct important vizează ajustarea tarifului pentru serviciul de pază a fondului forestier, în cadrul unui contract existent pentru prestarea serviciilor silvice. Măsura are în vedere actualizarea costurilor și asigurarea unei gestionări eficiente a fondului forestier.

Decizii pentru comunitate

Ședința se va încheia cu secțiunea „Diverse”, unde pot fi abordate alte subiecte de interes local. Toate proiectele aflate pe ordinea de zi sunt inițiate de primarul comunei și reflectă nevoile administrative și de dezvoltare ale comunității.

Adoptarea bugetului local reprezintă un moment-cheie pentru comuna Moftin, conturând cadrul financiar necesar implementării proiectelor și funcționării instituțiilor locale.