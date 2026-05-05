TEATRU. „Școala nevestelor. Reabilitare” – o comedie clasică, reinterpretată modern pe scena sătmăreană

Locale 05.05.2026 16:36
Spectacolul regizat de Irisz Kovacs aduce în prim-plan teme actuale despre libertate și relații

Publicul sătmărean este invitat miercuri, 13 mai, de la ora 19:00, la Teatrul de Nord – Sala Mare, pentru a descoperi o reinterpretare contemporană a uneia dintre cele mai cunoscute comedii clasice: „Școala nevestelor. Reabilitare”, după Molière.

O poveste despre control și libertate

Spectacolul pornește de la întrebarea: ce se întâmplă atunci când cineva încearcă să „construiască” partenerul perfect? Personajul Arnolf crede că deține controlul absolut, însă Agnés descoperă iubirea, iar planurile sale se destramă.

Rezultatul este o comedie acidă, care explorează relațiile de putere, educația și dorința de libertate – teme la fel de relevante astăzi ca în secolul al XVII-lea.

De la clasic la contemporan

Textul original al lui Molière, care a stârnit controverse la vremea sa, este readus în actualitate printr-o viziune regizorală modernă. Irisz Kovacs propune un spectacol eclectic, stilizat și adaptat publicului contemporan, fără a pierde farmecul și umorul original.

Adaptarea ridică o întrebare esențială: cât de mult s-a schimbat, de fapt, societatea în ultimele patru secole?

Distribuție și echipă artistică

Din distribuție fac parte:

  • Arnolf – Cătălin Mareș
  • Crisald – Carmen Frățilă
  • Agnés – Roxana Fânăță
  • Horațiu – Andrei Stan
  • Georgeta/Oronte – Crina Andriucă
  • Alain/Enric – Lucia Maria Racșan
  • Cercetătoarea – Ioana Cheregi

Echipa creativă este completată de:

  • Scenografie: Réka Oláh
  • Muzică & sound design: Adrian Piciorea
  • Lighting & video design: Miruna Croitoru

Informații pentru public

Spectacolul este recomandat persoanelor cu vârsta de peste 14 ani și face parte din abonamentul „Radu Sas”. Biletele pot fi achiziționate de la agenția teatrală de pe strada Horea nr. 6 sau telefonic.

„Școala nevestelor. Reabilitare” promite o seară de teatru care îmbină umorul, reflecția și actualitatea, într-un spectacol care pune sub semnul întrebării convențiile și așteptările sociale.

