Peste 99.000 de lei în amenzi, în urma controalelor pentru ordine publică și siguranță rutieră

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, la data de 4 aprilie, o serie de acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice în județ, soldate cu aplicarea a sute de sancțiuni contravenționale.

Amenzi pentru menținerea ordinii publice

În cadrul activităților desfășurate pentru prevenirea faptelor antisociale, oamenii legii au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a acestora depășind 35.000 de lei.

Controale în trafic și sancțiuni consistente

Totodată, polițiștii au acționat și pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier, în vederea creșterii siguranței pe drumurile publice. În urma acestor acțiuni, au fost aplicate peste 180 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 64.000 de lei.

Acțiuni continue pentru siguranța cetățenilor

Intervențiile polițiștilor au vizat descurajarea comportamentelor ilegale și prevenirea incidentelor, atât în spațiul public, cât și în trafic. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru asigurarea unui climat de siguranță în județul Satu Mare.