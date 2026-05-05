Anunț POSZET FRANCISC P.F.A.

Anunțuri 05.05.2026 15:57
Anunț POSZET FRANCISC P.F.A.
POSZET FRANCISC P.F.A., cu sediul in loc. Tamaseni, judetul Satu Mare, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: “EXTINDERE PENSIUNE AGROTURISTICA 2D+P+1E+M, IN LOC. TAMASENI, COMUNA BATARCI, JUD. SATU MARE” propus a fi amplasat in comuna Bitarci, loc. Tdmaseni, str. Principald, nr. 85C, nr. C.F. 100197, Jud. Satu Mare. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Directiei Judetene de Mediu Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Batran nr. 8/B, pe pagina de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro, si la sediul titularului. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Directiei Judetene de Mediu Satu Mare, pe adresa de internet: office@djmsm.anmap.gov.ro.
Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda