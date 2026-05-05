Anunț POSZET FRANCISC P.F.A.

POSZET FRANCISC P.F.A., cu sediul in loc. Tamaseni, judetul Satu Mare, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: “EXTINDERE PENSIUNE AGROTURISTICA 2D+P+1E+M, IN LOC. TAMASENI, COMUNA BATARCI, JUD. SATU MARE” propus a fi amplasat in comuna Bitarci, loc. Tdmaseni, str. Principald, nr. 85C, nr. C.F. 100197, Jud. Satu Mare. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Directiei Judetene de Mediu Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Batran nr. 8/B, pe pagina de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro, si la sediul titularului. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Directiei Judetene de Mediu Satu Mare, pe adresa de internet: office@djmsm.anmap.gov.ro.