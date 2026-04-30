





ANUNȚ DEMARARE PROIECT

„Modernizare sistem teleconducere DEER. Implementare sistem ADMS”

cod SMIS: 348450

DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. (DEER), în calitate de beneficiar, anunță implementarea proiectului cod SMIS: 348450, intitulat „Modernizare sistem teleconducere DEER. Implementare sistem ADMS”, finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.

Contractul de finanțare nr.169/31.03.2026 a fost încheiat cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027.

RSO2.3_Dezvoltarea unor sisteme energetice, rețele și sisteme de stocare inteligente în afara rețelei energetice transeuropene (TEN-E) Fondul European de Dezvoltare Regională:

Obiectiv de politică: O Europă mai verde Prioritate: P4.Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Obiectiv specific: RSO2.3_Dezvoltarea unor sisteme energetice, rețele și sisteme de stocare inteligente în afara rețelei energetice transeuropene (TEN-E)

Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională

Operațiune: 4.5 Sisteme și rețele inteligente de energie

Obiectivul general al proiectului: MODERNIZARE ȘI EXTINDERE FUNCȚIONALITĂȚI SISTEM SCADA ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII CALITĂȚII SERVICIILOR OFERITE CLIENȚILOR DESERVIȚI

Obiective specifice ale Proiectului:

- Montare 6 dulapuri cu echipamente hardware ADMS-SCADA.

- Montare 51 statii de lucru dispecerat.

- Realizare 1 platforma software ADMS-SCADA.

Valoarea totală a proiectului este de 197.315.431,86 lei (cu TVA),

din care valoarea maximă asigurată de Autoritatea de Management prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă prin finanțare nerambursabilă este de 97.896.051,52 lei (cu TVA), reprezentând 100% din cheltuielile eligibile.

Valoarea asigurată de beneficiar: 99.419.380,34 lei, care include cheltuielile neeligibile și TVA.

Durata de implementare a proiectului 31.03.2026 - 31.12.2029.

Proiectul va fi implementat în următoarele amplasamente:

· Sediile dispeceratelor DEER din cele 18 județe: Alba, Brăila, Bistrița Năsăud, Brașov, Bihor, Buzău, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Galați, Harghita, Mureș, Maramureș, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Sălaj, Vrancea;

· Sediul DEER: Cluj-Napoca, județul Cluj.

Prin implementarea proiectului vor fi realizate investiții în infrastructura de teleconducere de tip SCADA ce va permite exploatarea în condiții de siguranță și continuitate a serviciului de distribuție a energiei electrice.

Manager de proiect Eusebiu Gabriel ROTARU

E-mail: eusebiu.rotaru@distributie-energie.ro