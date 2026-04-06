Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare,
cu sediul în Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr.10, jud. Satu Mare, titular al proiectului:
” Injecție de putere LEA 0,4kV zona PTA2441 și PTA 2448, loc. Berveni, județul Satu Mare ”
amplasat în intravilanul localitații Berveni, jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://djmsm.anpm.gov.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Direcției Județene de Mediu Satu Mare