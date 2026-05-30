



La doar 7 ani și 5 luni, Balog Ronaldo din Satu Mare este considerat unul dintre cei mai promițători tineri șahiști și cel mai bun, Balog Ronaldo câștigând Finala de Campionat National la individual la Șah Clasic, ceea ce dovedește talentul băiatului, reușind performanțe care atrag atenția atât în România, cât și peste hotare.





Recent, profesorul Pall Zoltan care predă șah în Satu Mare de mai mult de 40 de ani a transmis faptul că tânărul Ronaldo, este cel mai mare talent pe care l-a văzut vreodată, dar mai mult decât atât, a mai transmis că în cariera lui de profesor, timp de 40 de ani nu a mai întâlnit un copil care sa fie atât de bun.







Cel mai recent succes al său a venit în cadrul concursului de șah organizat în Grădina Romei, cu ocazia Zilelor Familiei. În competiția la care au participat peste 20 de concurenți, fiecare rundă a avut caracter eliminatoriu, iar în finală au ajuns trei nume importante ale șahului sătmărean: maestra și profesoara de șah de la CSM Satu Mare, Margareta Sârivan, maestrul Sogor Andras și micul fenomen Balog Ronaldo.





În urma partidelor directe disputate între cei trei finaliști, marele câștigător a fost Balog Ronaldo, care și-a adjudecat locul I, demonstrând încă o dată că talentul său depășește cu mult limitele impuse de vârstă.





Balog Ronaldo prima data a jucat și câștigat în această finală cu Maestra și Profesoara Margareta Sârivan, iar dupa aceea a jucat împotriva Maestrului Sogor Andras, reușind iar să câștige, a terminat competiția de Senior, neînvins. Maeștrii au jucat pentru locul II și III, astfel, Margareta Sarivan, terminand pe Locul II, iar Sogor Andras pe Locul III.







Mai mult decât atât, la vârsta de patru ani, deja era cunoscut si recunoscut la nivel international copilul ca este GENIU, la aproximativ 5 ani a inceput sa joace la competiții de adulti si nu doar sa concureze, ci sa si castige. Astfel, vestea că Ronaldo este un bun șahist a ajuns din Germania, până în America, China, India, iar familia a fost căutată de Televiziunea Nationala Maghiara, M1, pentru un reportaj detaliat.







Performanțele sale nu sunt însă o surpriză pentru lumea șahului. Legitimat la LPS Satu Mare, Ronaldo este deja campion național la șah clasic, titlu obținut fără să cunoască gustul înfrângerii. De asemenea, a reușit o performanță remarcabilă la Campionatul Mondial Școlar desfășurat în Serbia, unde s-a clasat pe locul 1 în Europa și pe locul 9 la nivel mondial, într-o perioadă în care încă frecventa grădinița.





Talentul său a atras atenția Federației Române de Șah și a marilor organizatori internaționali. Balog Ronaldo a fost invitat la Palatul Parlamentului, în cadrul prestigiosului Grand Chess Tour, unde a participat la Grand Prix România, alaturi de altii aprope 600 de Sahisti si Mari Maestri din toate colturile lumii.

BALOG RONALDO, după câștigarea medaliei de aur la Campionatul Național și obținerea titlului de Campion Național la finala pe țară, a devenit și șahist de Categoria I, ceea ce reprezintă o nouă performanță istorică. Următoarea treaptă pe care și-a propus să o atingă este pragul de 2.000 de puncte ELO, care i-ar aduce titlul de Candidat de Maestru. Și în această privință, Ronaldo ar putea deveni unul dintre cei mai tineri șahiști care realizează o asemenea performanță, nu doar în România, ci posibil și la nivel internațional. Astfel, la doar 7 ani și 4 luni, Balog Ronaldo a trecut de la statutul de șahist de Categoria a II-a la cel de șahist de Categoria I (prima clasă), o realizare excepțională pentru vârsta sa. De asemenea, comentatorul simultanului de șah la care a participat Ronaldo a fost cunoscutul jurnalist sportiv Lucian Lipovan, nume bine-cunoscut publicului din România pentru activitatea sa îndelungată la Sport.ro și în cadrul știrilor sportive de la Pro TV.

Povestea tânărului șahist din Satu Mare a depășit de mult granițele țării. Balog Ronaldo a fost inclus inclusiv într-un documentar realizat de celebra platformă internațională ChessBase India, unul dintre cele mai urmărite canale dedicate șahului din lume. Materialul, intitulat sugestiv „Out of 24 hours we practice chess 25 hours”, prezintă pasiunea și dedicarea extraordinare ale copilului care și-a construit deja un nume în lumea șahului mondial. Nici mari legende ale șahului mondial precum Bobby Fischer, Garry Kasparov sau Magnus Carlsen nu au beneficiat de documentare dedicate vieții lor în perioada copilăriei, acestea fiind realizate, în cele mai multe cazuri, după ce și-au consolidat carierele și au intrat definitiv în istoria șahului. Cu atât mai remarcabilă este povestea lui Balog Ronaldo, care, la doar 7 ani și 5 luni, a atras deja interesul realizatorilor de documentare.

În cadrul participării sale la București, familia lui Ronaldo a intrat în contact cu producătoarea Adina Sădeanu, cunoscută pentru colaborările sale la producții documentare de anvergură internațională. Potrivit familiei, aceasta și-a exprimat dorința de a realiza un documentar dedicat tânărului șahist sătmărean și familiei sale, urmând să surprindă atât activitatea competițională a lui Ronaldo, cât și viața din spatele performanțelor sale. Interesul manifestat pentru realizarea unui astfel de documentar reprezintă încă o confirmare a impactului pe care Balog Ronaldo îl are deja în lumea șahului, în ciuda vârstei sale fragede. La doar 7 ani și 5 luni, micul campion din Satu Mare a reușit să atragă atenția nu doar a specialiștilor din șah, ci și a unor profesioniști din industria media și a filmului documentar.

În spatele succesului se află multă muncă, disciplină și sprijinul permanent al familiei. Alături de tatăl său, cei doi participă la numeroase concursuri sau cu ocazia Zilelor Orașului Satu Mare, Ronaldo, vă așteaptă chiar la o partidă de șah, ,,dacă aveți curaj”!Deși numeroase participări la competiții sunt realizate prin invitații speciale, costurile de deplasare, cazare și participare sunt susținute în mare parte de familie și de cei care cred în potențialul său. Provenind dintr-o familie româno-maghiară, Balog Ronaldo reprezintă cu mândrie atât România, cât și comunitatea locală din Satu Mare, devenind un exemplu de perseverență, modestie și performanță.

La o vârstă la care majoritatea copiilor abia descoperă regulile jocului de șah, Balog Ronaldo joacă deja împotriva marilor maeștri ai lumii și urcă pe podiumuri internaționale. Pentru mulți este un copil talentat. Pentru lumea șahului, este deja unul dintre marile nume ale viitorului.







