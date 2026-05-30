



O echipă formată din patru eleve, Ioana Dragoș, Iasmina Sara Sima, Natalia Maria Botis, Selina Zaha, de la Colegiul Național „Ioan Slavici” din Satu Mare a obținut locul I la Concursul Național 3DUTECH 2026, una dintre cele mai importante competiții școlare dedicate inteligenței artificiale, imprimării 3D și roboticii din România.

Competiția, inclusă în Calendarul Ministerului Educației, s-a desfășurat sub tema „AI for Good – noi tehnologii pentru un viitor mai bun”, provocând elevii să dezvolte soluții inovatoare pentru probleme reale din comunitate și să demonstreze modul în care tehnologia poate fi utilizată responsabil, etic și cu impact pozitiv asupra oamenilor și mediului.

Finala competiției a avut loc la Universitatea Româno-Americană din București, în cadrul Conferinței Naționale 3DUTECH 2026. Din cele aproximativ 100 de echipe înscrise la nivel național, doar 10 au reușit să se califice în etapa finală, unde și-au prezentat proiectele în fața juriului.

Fiecare echipă finalistă a avut la dispoziție 10 minute pentru prezentarea proiectului, urmate de o sesiune de întrebări și răspunsuri din partea membrilor juriului.

Printre cele zece proiecte finaliste s-a numărat și „SoulLink”, realizat de echipa EngiGirls de la Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare, proiect care a impresionat juriul și a fost desemnat câștigător al ediției din acest an.

În finală au concurat echipe din București, Brăila, Galați, Pitești, Ploiești, Zalău, Craiova, Comănești și Satu Mare, cu proiecte precum A.R.G.U.S., BIMO, Cumulus, H.A.L.O., HYDROISLAND, Smart Rehab Grip, TechnoHistory, The Green Guardian și UpRight.

Pentru performanța obținută, echipa sătmăreană a fost recompensată cu Trofeul 3DUTECH 2026, un premiu în valoare de 700 de euro și admiterea la specializarea Informatică Managerială din cadrul Universității Româno-Americane.

Rezultatul obținut de echipa EngiGirls reprezintă o realizare deosebită pentru Colegiul Național „Ioan Slavici”, dar și pentru întregul învățământ sătmărean, confirmând nivelul ridicat de pregătire al elevilor și capacitatea acestora de a concura cu succes la nivel național în domenii de vârf precum inteligența artificială, robotica și tehnologiile digitale.

Succesul de la 3DUTECH 2026 aduce Sătmarului o nouă recunoaștere națională și demonstrează că tinerii din județ pot transforma ideile inovatoare în proiecte cu impact real asupra societății.



