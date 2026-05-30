



Primăria Municipiului Satu Mare a anunțat că, începând cu ediția actuală a Zilelor Orașului, toate caruselele și instalațiile de divertisment amplasate în zonele dedicate evenimentului vor fi oprite.



Decizia a fost luată de administrația locală în contextul preocupărilor legate de siguranța participanților și de modul de organizare a manifestărilor publice.

Mai mult, reprezentanții municipalității au transmis că, pe viitor, acest tip de divertisment nu va mai fi prezent în cadrul Zilelor Orașului Satu Mare, urmând să fie eliminate complet din perimetrul evenimentului.

Măsura vizează toate instalațiile de agrement și locurile de joacă temporare amplasate în locațiile dedicate sărbătorii orașului.

Autoritățile locale urmează să ofere detalii suplimentare privind motivele care au stat la baza acestei decizii și modul în care vor fi reorganizate spațiile de recreere în cadrul edițiilor viitoare ale evenimentului.



