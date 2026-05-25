E cea mai mare sărbătoare dedicată orașului nostru și comunității sătmărene, e prilej de bucurie pentru toți sătmărenii!
Haideți să ne bucurăm împreună de cultura noastră, de tradițiile noastre și de tot ceea ce are Satu Mare de oferit!
Zilele Orașului Satu Mare 2026 - Program complet
Organizatori:
Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural G. M. Zamfirescu
Sponsori:
Ciuc, Coca Cola, Barta Ati, Apaserv Satu Mare, Alpin Recycling, Capricci
Scena Mare
Piața 25 Octombrie
Vineri, 29 mai
18.00 – Orchestra Liceului de Arte Aurel Popp Satu Mare – Corul Excelsior
18.20 - Deschiderea oficială
18.30 - Marcel Pavel
20.00 – Mario
21.00 – Mira
22.15 – Minelli
23.00 – DJ Bia
Sâmbătă, 30 mai
17.30 – Kozma Máté
18.00 – Ansamblul Inedit
19.00 – XXL Band (special guest Taisa)
20.00 – Rareș
21.15 – ByeAlex és a Slepp
23.00 – 3 Sud Est
24.00 - DJ Bia
Duminică, 31 mai
17.00 – Școala de Arte Satu Mare
18.00 – Open Wings Studio
18.30 – Ștefania Hotca
19.15 – Bosquito
20.45 – Bikini
22.15 – Bere Gratis
Scena Copiilor
Pasajul Corneliu Coposu, platoul de evenimente
Spectacole susținute de copii de la grădinițele, școlile și cluburile de dans din Satu Mare
Vineri, 29 mai
10.00 – Grădinița cu Program Prelungit nr. 11, grupa mare C
10.10 – Grădinița cu Program Prelungit Mondiala
10.20 – Grădinița cu Program Prelungit Mondiala, grupa mare
10.25 – Grădinița cu Program Prelungit Voinicelul, grupa mare
10.35 – Grădinița cu Program Prelungit Voinicelul, grupa mare B
10.40 – Grădinița cu Program Prelungit Voinicelul, grupa mare
10.50 – Grădinița cu Program Prelungit Voinicelul, grupa mică și mijlocie
11.00 – Grădinița cu Program Prelungit Voinicelul, grupa combinată
11.10 – Grădinița cu Program Prelungit nr. 13, grupa mare
11.20 – Grădinița cu Program Prelungit 14 Mai, grupa mare
11.30 – Grădinița cu Program Prelungit nr 6, grupa mare ,,Bufnițele’’
11.40 – Grădinița cu Program Prelungit nr. 11, grupa mare B
11.45 – Grădinița cu Program Prelungit nr. 6, Structura nr. 9, grupa germană
11.50 – Grădinița cu Program Prelungit nr. 13, grupa mijlocie
11.55 – Grădinița cu Program Prelungit nr. 6, Structura nr. 9, grupa mijlocie A
12.05 – Grădinița cu Program Prelungit nr. 11, grupa mare E
12.10 – Grădinița cu Program Prelungit Voinicelul, grupa Isteților
12.15 – Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată, Structura GPP Mondiala, grupa mare
12.30 – Școala Gimnazială Avram Iancu, clasa I-a B
12.40 – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, clasele a VI-a A și C
12.45 – Școala Gimnazială Avram Iancu, clasa a II-a C
12.55 – Școala Gimnazială Bălcescu Petőfi, clasa a IV-a
13.05 – Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu, clasa a IV-a A
13.15 – Program muzical susținut de copiii Iulia Oșan, Valentina Kis, Maria Bocicai, Iris Szabo
13.50 – Dans aerobic cu copiii pregătiți de Robi Fitness
14.00 – Flashmob dansuri pentru copii FlashJOYSM – Ziua Copilului
14.05 – Palatul Copiilor, cercul de muzică ușoară și muzică populară
15.15 – Palatul Copiilor, dans cu Trupele Mini Stil și Domino
15.45 – Palatul Copiilor, program muzical susținut de Grupul vocal Sol Mi Do
16.10 – Palatul Copiilor, muzică folk
17.00 – Spectacol de dans al cursanților Loga Dance School
19.00 – Spectacol de dans al cursanților Crazy Dancers Crew
19.20 – Spectacol de dans al cursanților Open Wings Studio
20.20 – Spectacol de dans al cursanților CS Royal Dance Club
21.00 – Program muzical susținut de elevele Maria Andreea Mone și Gabriela Gavriș
21.15 – Program muzical susținut de elevul Bota Alexandru din Călinești-Oaș
21.30 – Prezentare de modă – Adriana Popescu
Scena dedicată muzicii populare
Pasajul Corneliu Coposu, platoul de evenimente
Sâmbătă, 30 mai
14.20 – Ansamblul Oșenesc de Danțuri și Țâpurituri din Turț
14.40 – Ansamblul "Viță de Iederă"
15.30 – Trupa de dans din Micula
16.00 – Nepoții Iancului
16.20 – Ansamblul Folcloric al Județului "Szamoshát"
16.50 – Clubul Pensionari Maghiari Prietenia
17.05 – Romică Fernea și Cosmin Petruț
17.25 – Ionuț Rotar și Taraful
17.40 – Bianca Timiș și Vlad Jurchiș
18.00 – Vocea Oșenilor
18.20 – Deți Iuga
19.00 – Sergiu Matoșan
19.20 – Maria Petca Poptean
19.40 – Marian Buzilă
20.00 – Ionel Sabo
20.15 – Nicolae și Nicușor Mureșan
20.40 – Viorel Pop
21.10 – Petrică Mureșan
21.45 – Oana Bozga Pintea
Duminică, 31 mai
13.40 – Ansamblul Folcloric „Egri Csodaszarvas”
14.00 – Formația „Gemeinsam”
14.20 – Clubul Pensionarilor Maghiari „Prietenia”
14.50 – Geanina Ciorba, Carina Molnar, Rodica Nici, Aurica Flonta
15.10 – Formația Argus
15.30 – Ansamblul Școlii Populare de Arte Satu Mare
16.00 – Taragotiștii: Cristian Totpati, Ionel Sabo, Călin Borșe, Darius Matioc și Ionuț Iuta
16.20 – Ansamblul Folcloric „Röpike”
16.40 – Ansamblul Folcloric „GESO”
17.10 – Florin Oșanu
17.30 – Ansamblul Ceatăra din Carei și Ana Holdiș Pop
18.10 – Sorinel Petric
18.30 – Maria Tripon și Cristian Enache
19.00 – Leontina Dorca, Maria Carmen Sas și Ansamblul „Cununița”
19.50 – Sânziana Toader și Cătălin Ardelean
20.25 – Ciprian Roman
21.00 – Ioan Dordoi
21.30 – Năstăcuța Iuga
Alte activități
Vineri–duminică, 29 mai – 31 mai
10.00–20.00 – Târgul de produse tradiționale, Piața Libertății
10.00–20.00 – Expoziție de fotografie în aer liber „Point of views”, Piața Libertății
12.00–14.00 – Expoziție de puzzle-uri organizată de Gavril Racolța, Atelierul Memorial „Aurel Popp”
16.00–20.00 – Turnul Pompierilor, orașul văzut de la înălțime
Sâmbătă–duminică, 30 mai – 31 mai
10.00–11.00 – Zumba with Bea
11.00–12.30 – Demonstrații sportive – Clubul Sportiv Municipal „Olimpia” Satu Mare, Pasajul Corneliu Coposu
Vineri, 29 mai
08.00–16.00 – Expoziție de artă contemporană „Atelier în Mai”, Casa Meșteșugarilor
17.00–17.45 - 350 de ani de la nașterea principelui Rákóczi Ferenc al II-lea - Ceremonial de dezvelire a plăcii comemorative și depunere de jerbe la Muzeul de Artă, Piața Libertății nr. 21
Sâmbătă, 30 mai
14.00–23.00 – Dome WineGarden, degustare de vinuri de la Crame sătmărene, Restaurant The Dome
14.00–16.00 – Treasure Hunting, punct de întâlnire și pornire la Hotel Dacia
17.00 – Vernisajul expoziție de fotografie în aer liber „Point of views” și întâlnire cu artiștii expozanți, Piața Libertății
Duminică, 31 mai
10.00–11.30 – City Tour - tur ghidat în centrul istoric cu profesorul Muhi Sándor. Punct de întâlnire și pornire la Catedrala Romano-Catolică
15.00–18.00 – Strong man - Cupa Big Security, aleea din fața Primăriei Satu Mare
10.00 – 13.30 – Concurs de șah „Șah în școală”, Piața Libertății, Parc Central (lângă Hotel Aurora)
Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programul.