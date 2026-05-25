E cea mai mare sărbătoare dedicată orașului nostru și comunității sătmărene, e prilej de bucurie pentru toți sătmărenii!



Haideți să ne bucurăm împreună de cultura noastră, de tradițiile noastre și de tot ceea ce are Satu Mare de oferit!



Zilele Orașului Satu Mare 2026 - Program complet

Organizatori:

Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural G. M. Zamfirescu

Sponsori:

Ciuc, Coca Cola, Barta Ati, Apaserv Satu Mare, Alpin Recycling, Capricci

Scena Mare



Piața 25 Octombrie

Vineri, 29 mai

18.00 – Orchestra Liceului de Arte Aurel Popp Satu Mare – Corul Excelsior

18.20 - Deschiderea oficială

18.30 - Marcel Pavel

20.00 – Mario

21.00 – Mira

22.15 – Minelli

23.00 – DJ Bia





Sâmbătă, 30 mai

17.30 – Kozma Máté

18.00 – Ansamblul Inedit

19.00 – XXL Band (special guest Taisa)

20.00 – Rareș

21.15 – ByeAlex és a Slepp

23.00 – 3 Sud Est

24.00 - DJ Bia

Duminică, 31 mai

17.00 – Școala de Arte Satu Mare

18.00 – Open Wings Studio

18.30 – Ștefania Hotca

19.15 – Bosquito

20.45 – Bikini

22.15 – Bere Gratis







Scena Copiilor

Pasajul Corneliu Coposu, platoul de evenimente

Spectacole susținute de copii de la grădinițele, școlile și cluburile de dans din Satu Mare



Vineri, 29 mai

10.00 – Grădinița cu Program Prelungit nr. 11, grupa mare C

10.10 – Grădinița cu Program Prelungit Mondiala

10.20 – Grădinița cu Program Prelungit Mondiala, grupa mare

10.25 – Grădinița cu Program Prelungit Voinicelul, grupa mare

10.35 – Grădinița cu Program Prelungit Voinicelul, grupa mare B

10.40 – Grădinița cu Program Prelungit Voinicelul, grupa mare

10.50 – Grădinița cu Program Prelungit Voinicelul, grupa mică și mijlocie

11.00 – Grădinița cu Program Prelungit Voinicelul, grupa combinată

11.10 – Grădinița cu Program Prelungit nr. 13, grupa mare

11.20 – Grădinița cu Program Prelungit 14 Mai, grupa mare

11.30 – Grădinița cu Program Prelungit nr 6, grupa mare ,,Bufnițele’’

11.40 – Grădinița cu Program Prelungit nr. 11, grupa mare B

11.45 – Grădinița cu Program Prelungit nr. 6, Structura nr. 9, grupa germană

11.50 – Grădinița cu Program Prelungit nr. 13, grupa mijlocie

11.55 – Grădinița cu Program Prelungit nr. 6, Structura nr. 9, grupa mijlocie A

12.05 – Grădinița cu Program Prelungit nr. 11, grupa mare E

12.10 – Grădinița cu Program Prelungit Voinicelul, grupa Isteților

12.15 – Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată, Structura GPP Mondiala, grupa mare

12.30 – Școala Gimnazială Avram Iancu, clasa I-a B

12.40 – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, clasele a VI-a A și C

12.45 – Școala Gimnazială Avram Iancu, clasa a II-a C

12.55 – Școala Gimnazială Bălcescu Petőfi, clasa a IV-a

13.05 – Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu, clasa a IV-a A

13.15 – Program muzical susținut de copiii Iulia Oșan, Valentina Kis, Maria Bocicai, Iris Szabo

13.50 – Dans aerobic cu copiii pregătiți de Robi Fitness

14.00 – Flashmob dansuri pentru copii FlashJOYSM – Ziua Copilului

14.05 – Palatul Copiilor, cercul de muzică ușoară și muzică populară

15.15 – Palatul Copiilor, dans cu Trupele Mini Stil și Domino

15.45 – Palatul Copiilor, program muzical susținut de Grupul vocal Sol Mi Do

16.10 – Palatul Copiilor, muzică folk

17.00 – Spectacol de dans al cursanților Loga Dance School

19.00 – Spectacol de dans al cursanților Crazy Dancers Crew

19.20 – Spectacol de dans al cursanților Open Wings Studio

20.20 – Spectacol de dans al cursanților CS Royal Dance Club

21.00 – Program muzical susținut de elevele Maria Andreea Mone și Gabriela Gavriș

21.15 – Program muzical susținut de elevul Bota Alexandru din Călinești-Oaș

21.30 – Prezentare de modă – Adriana Popescu



Scena dedicată muzicii populare

Pasajul Corneliu Coposu, platoul de evenimente

Sâmbătă, 30 mai

14.20 – Ansamblul Oșenesc de Danțuri și Țâpurituri din Turț

14.40 – Ansamblul "Viță de Iederă"

15.30 – Trupa de dans din Micula

16.00 – Nepoții Iancului

16.20 – Ansamblul Folcloric al Județului "Szamoshát"

16.50 – Clubul Pensionari Maghiari Prietenia

17.05 – Romică Fernea și Cosmin Petruț

17.25 – Ionuț Rotar și Taraful

17.40 – Bianca Timiș și Vlad Jurchiș

18.00 – Vocea Oșenilor

18.20 – Deți Iuga

19.00 – Sergiu Matoșan

19.20 – Maria Petca Poptean

19.40 – Marian Buzilă

20.00 – Ionel Sabo

20.15 – Nicolae și Nicușor Mureșan

20.40 – Viorel Pop

21.10 – Petrică Mureșan

21.45 – Oana Bozga Pintea





Duminică, 31 mai

13.40 – Ansamblul Folcloric „Egri Csodaszarvas”

14.00 – Formația „Gemeinsam”

14.20 – Clubul Pensionarilor Maghiari „Prietenia”

14.50 – Geanina Ciorba, Carina Molnar, Rodica Nici, Aurica Flonta

15.10 – Formația Argus

15.30 – Ansamblul Școlii Populare de Arte Satu Mare

16.00 – Taragotiștii: Cristian Totpati, Ionel Sabo, Călin Borșe, Darius Matioc și Ionuț Iuta

16.20 – Ansamblul Folcloric „Röpike”

16.40 – Ansamblul Folcloric „GESO”

17.10 – Florin Oșanu

17.30 – Ansamblul Ceatăra din Carei și Ana Holdiș Pop

18.10 – Sorinel Petric

18.30 – Maria Tripon și Cristian Enache

19.00 – Leontina Dorca, Maria Carmen Sas și Ansamblul „Cununița”

19.50 – Sânziana Toader și Cătălin Ardelean

20.25 – Ciprian Roman

21.00 – Ioan Dordoi

21.30 – Năstăcuța Iuga



Alte activități

Vineri–duminică, 29 mai – 31 mai

10.00–20.00 – Târgul de produse tradiționale, Piața Libertății

10.00–20.00 – Expoziție de fotografie în aer liber „Point of views”, Piața Libertății

12.00–14.00 – Expoziție de puzzle-uri organizată de Gavril Racolța, Atelierul Memorial „Aurel Popp”

16.00–20.00 – Turnul Pompierilor, orașul văzut de la înălțime

Sâmbătă–duminică, 30 mai – 31 mai

10.00–11.00 – Zumba with Bea

11.00–12.30 – Demonstrații sportive – Clubul Sportiv Municipal „Olimpia” Satu Mare, Pasajul Corneliu Coposu

Vineri, 29 mai

08.00–16.00 – Expoziție de artă contemporană „Atelier în Mai”, Casa Meșteșugarilor

17.00–17.45 - 350 de ani de la nașterea principelui Rákóczi Ferenc al II-lea - Ceremonial de dezvelire a plăcii comemorative și depunere de jerbe la Muzeul de Artă, Piața Libertății nr. 21



Sâmbătă, 30 mai

14.00–23.00 – Dome WineGarden, degustare de vinuri de la Crame sătmărene, Restaurant The Dome

14.00–16.00 – Treasure Hunting, punct de întâlnire și pornire la Hotel Dacia

17.00 – Vernisajul expoziție de fotografie în aer liber „Point of views” și întâlnire cu artiștii expozanți, Piața Libertății

Duminică, 31 mai

10.00–11.30 – City Tour - tur ghidat în centrul istoric cu profesorul Muhi Sándor. Punct de întâlnire și pornire la Catedrala Romano-Catolică

15.00–18.00 – Strong man - Cupa Big Security, aleea din fața Primăriei Satu Mare

10.00 – 13.30 – Concurs de șah „Șah în școală”, Piața Libertății, Parc Central (lângă Hotel Aurora)

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programul.



