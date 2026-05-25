133 de persoane au necesitat internare, iar peste 100 de cazuri au fost încadrate drept critice

Activitate intensă la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, unde, în perioada 22 – 25 mai 2026, medicii și personalul din cadrul Unității de Primiri Urgențe au gestionat nu mai puțin de 513 prezentări.

Potrivit datelor oficiale, numărul ridicat de pacienți a pus la încercare capacitatea de intervenție a personalului medical, multe dintre cazuri necesitând îngrijiri rapide și investigații complexe.

Zeci de cazuri critice și urgențe medicale

Din totalul persoanelor care s-au prezentat la UPU Satu Mare, 111 cazuri au fost clasificate drept critice, în timp ce 280 au fost încadrate la categoria urgențe. Alte 122 de prezentări au fost considerate non-urgente.

În urma evaluărilor efectuate de medici, 133 de pacienți au necesitat internare pentru continuarea investigațiilor și administrarea tratamentului de specialitate.

Presiune constantă asupra sistemului medical

Statisticile reflectă încă o dată presiunea constantă asupra Unității de Primiri Urgențe, mai ales în perioadele de weekend, când numărul solicitărilor crește considerabil. Personalul medical atrage atenția asupra importanței utilizării responsabile a serviciilor de urgență, pentru ca resursele disponibile să poată fi direcționate cu prioritate către cazurile grave.