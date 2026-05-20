Un bărbat din Satu Mare este cercetat pentru omor, după ce victima agresiunii a decedat în urma leziunilor suferite

Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare a transmis public un comunicat privind evoluția unui dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de omor, după ce victima unei agresiuni produse în municipiul Satu Mare a decedat în urma traumatismelor suferite.

Potrivit informațiilor oficiale, dosarul a fost înregistrat inițial la data de 19 mai 2026, având ca obiect infracțiunea de tentativă de omor. În urma agravării stării victimei și a decesului acesteia, anchetatorii urmează să schimbe încadrarea juridică în infracțiunea de omor.

Agresiune violentă petrecută pe strada Ion Ghica

Din cercetările efectuate până în prezent reiese că incidentul s-a produs în data de 17 mai 2026, în jurul orei 01:30, pe strada Ion Ghica din municipiul Satu Mare. Anchetatorii susțin că, pe fondul unor neînțelegeri, inculpatul, un bărbat în vârstă de 34 de ani, ar fi agresat victima timp de aproximativ cinci minute.

Conform procurorilor, agresorul i-ar fi aplicat victimei multiple lovituri cu pumnii și picioarele în zona capului și a toracelui. De asemenea, după ce persoana vătămată a căzut la pământ, inculpatul ar fi folosit un palet de lemn pe care s-a urcat cu picioarele, continuând să exercite presiune asupra zonei capului.

Leziuni grave constatate de medicii legiști

Concluziile preliminare întocmite de Serviciul de Medicină Legală Maramureș au evidențiat multiple traumatisme severe. Victima a suferit fracturi costale stângi, hemopneumotorace și echimoze la nivelul capului, trunchiului și membrelor, leziuni care necesitau între 40 și 45 de zile de îngrijiri medicale.

Ulterior, Spitalul Județean de Urgență Maramureș a informat organele de urmărire penală cu privire la decesul victimei, fapt care a determinat continuarea cercetărilor sub o încadrare juridică mai gravă.

Arest preventiv pentru 30 de zile

În data de 20 mai 2026, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare a solicitat arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. Cererea a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Satu Mare.

Ancheta este desfășurată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Ancheta continuă

Reprezentanții Parchetului au subliniat că activitățile procesuale desfășurate în cadrul urmăririi penale respectă prevederile Codului de procedură penală și au ca scop administrarea probatoriului, cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale, precum și a prezumției de nevinovăție.