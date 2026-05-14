Evenimentul organizat de AJOFM Satu Mare va reuni instituții și parteneri regionali implicați în sprijinirea integrării profesionale și dezvoltării carierei

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare organizează în data de 19 mai 2026 „Târgul de orientare în carieră”, eveniment desfășurat în cadrul proiectului „Active Youth în Regiunea Nord-Vest – Rețea Integrată pentru Tineri”, Cod SMIS 334531.

Evenimentul va avea loc în municipiul Satu Mare, în sala de conferințe a Hotel Dana 2, între orele 08:00 și 16:00, și se adresează persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, tinerilor, șomerilor de lungă durată, dar și celor care doresc să își schimbe domeniul de activitate și să se orienteze către profesii cu perspective stabile de dezvoltare.

Oportunități pentru integrarea pe piața muncii

Organizatorii transmit că evenimentul reprezintă o oportunitate importantă pentru participanți de a intra în contact direct cu specialiști în ocupare, consiliere profesională și orientare în carieră, dar și de a descoperi opțiuni concrete pentru integrarea pe piața muncii.

Sub mesajul „Vino să îți găsești jobul potrivit și să faci primul pas spre cariera dorită!”, târgul urmărește să ofere sprijin concret persoanelor care își caută un loc de muncă sau care își doresc o reconversie profesională adaptată cerințelor actuale ale pieței.

Parteneriat regional pentru sprijinirea tinerilor

Evenimentul este organizat de AJOFM Satu Mare în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj, Universitatea Babeș-Bolyai și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița-Năsăud, cu sprijinul Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și al platformei FII Informat.

Proiectul „Active Youth în Regiunea Nord-Vest – Rețea Integrată pentru Tineri” este cofinanțat prin Fondul Social European Plus, în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021–2027.

Sprijin activ pentru dezvoltarea profesională

Prin organizarea acestui târg, AJOFM Satu Mare își reafirmă implicarea activă în facilitarea accesului la piața muncii și în susținerea integrării profesionale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Evenimentul își propune să creeze o punte între persoanele aflate în căutarea unei oportunități profesionale și instituțiile sau organizațiile capabile să ofere consiliere, sprijin și direcții concrete pentru construirea unei cariere stabile și adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii.