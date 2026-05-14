Rotary Club Satu Mare: împreună decidem investițiile viitoare

Locale 14.05.2026 15:53
De 25 de ani, Rotary Club Satu Mare susține și finanțează investiții durabile, menite să aducă beneficii reale și utilizare constantă în viața comunității.

Până în prezent, au fost realizate proiecte cu impact direct: investiții în mai multe secții ale Spitalului Județean, spații moderne pentru mișcare și recreere – precum skateparkul din Micro 17 și pumptrackul din Piața 25 Octombrie – dar și facilități dedicate copiilor, cum este parcul muzical din piața Libertății. Aceste proiecte sunt folosite zilnic de mii de copii și tineri, o parte din aceste proiecte au fost susținute de către Primăria Municipiului Satu Mare. 

Suntem conștienți că nevoile comunității sunt diverse și în continuă evoluție. Ne dorim să continuăm inițiativele care promovează mișcarea, sportul și un stil de viață sănătos, în special în rândul tinerei generații.

În acest sens, considerăm esențială implicarea comunității în definirea direcțiilor viitoare de investiții. Vă invităm să completați 

următorul chestionar

contribuind astfel la conturarea unor proiecte relevante și bine fundamentate. După etapa de consultare publică, vom implica specialiști pentru a susține alegerea celor mai potrivite soluții. Vă invităm să completați formularul până în 4 iunie, ora 24. Mulțumim! 


