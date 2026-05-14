TRADIȚIE . Ziua Colegiului Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, sărbătorită prin activități educative, artistice și științifice

Locale 14.05.2026 17:59
Elevii și profesorii au marcat Ziua Colegiului prin ateliere interactive, momente artistice și demonstrații dedicate performanței și creativității

Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare a celebrat marți, 12 mai, Ziua Colegiului, printr-un amplu program de activități educative, culturale și recreative dedicate elevilor, profesorilor și invitaților.

Manifestările au debutat în cursul dimineții cu deschiderea oficială a evenimentului și primirea elevilor de clasa a VIII-a din județ, participanții având ocazia să descopere oferta educațională și activitatea uneia dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din județ.

Ateliere și demonstrații organizate de catedrele de specialitate

Pe parcursul întregii zile, fiecare catedră a pregătit activități demonstrative și interactive menite să evidențieze creativitatea, performanța și spiritul academic al colegiului.

Catedra de Limba și literatura română a organizat workshopuri de cercetare transdisciplinară, momente artistice și concursuri între clasele de gimnaziu, dar și ateliere de lectură în biblioteca școlii.

Elevii pasionați de matematică și științe exacte au participat la prezentări și aplicații practice, probleme inedite și experimente demonstrative. În laboratoarele de chimie, fizică și biologie au avut loc activități spectaculoase și experimente practice, de la demonstrații de fotosinteză până la aplicații virtuale și observații microscopice.

Informatică, geografie și activități moderne

Un interes deosebit a stârnit și prezentarea realizată de Catedra de Informatică, unde elevii au putut descoperi aplicații IT create în cadrul liceului, activități de robotică și demonstrații tehnologice moderne.

Totodată, la geografie au fost prezentate proiecte realizate cu ajutorul programului Google Earth, dedicate explorării mediului și studiului fenomenelor climatice și astronomice.

Sport, muzică și activități artistice

Ziua Colegiului a inclus și competiții sportive, mini-campionate de fotbal, baschet, tenis de masă și streetball, organizate de Catedra de Educație Fizică și Sport, în parteneriat cu elevii și școlile invitate.

Atmosfera festivă a fost completată de expoziții de artă plastică, spectacole muzicale și momente artistice susținute de elevii colegiului pe scena amenajată în curtea școlii.

Implicarea Consiliului Elevilor

Consiliul Elevilor și Comisia diriginților au contribuit activ la organizarea manifestărilor prin activități de divertisment, standuri tematice, flashmob-uri, expoziții și concursuri creative dedicate elevilor.

Evenimentul a reprezentat o nouă ocazie pentru Colegiul Național „Mihai Eminescu” de a evidenția performanța academică, implicarea elevilor și spiritul comunității educaționale care definește această instituție de prestigiu din municipiul Satu Mare.

