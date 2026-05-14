DESCINDERI Percheziții cu mascații în Țara Oașului

Dosar de evaziune fiscală cu autoturisme second-hand. Anchetatorii suspectează existența unui circuit comercial și financiar prin care mașini aduse din străinătate erau vândute în România fără declararea obligațiilor fiscale

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat miercuri, 14 mai, două percheziții domiciliare în orașul Negrești-Oaș și în localitatea Certeze, într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de evaziune fiscală.

Activitățile au fost coordonate de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare și au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, al polițiștilor din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș și al specialiștilor criminaliști ai IPJ Satu Mare.

Circuit comercial suspect, investigat de anchetatori

Potrivit informațiilor rezultate din anchetă, un bărbat în vârstă de 35 de ani, din localitatea Certeze, ar fi pus la punct încă din anul 2024 un mecanism comercial și financiar prin care ar fi achiziționat autoturisme second-hand din spațiul intracomunitar, pe care ulterior le-ar fi comercializat în România.

Conform anchetatorilor, vânzările ar fi fost realizate prin intermediul unor platforme online, folosindu-se mai multe numere de telefon și adrese de poștă electronică pentru promovarea și derularea tranzacțiilor.

Suspiciuni privind ascunderea veniturilor și documente fictive

Anchetatorii susțin că activitatea ar fi fost desfășurată în mod repetat și organizat, prin ascunderea surselor impozabile și omiterea evidențierii în documentele contabile a operațiunilor comerciale efectuate, cu scopul evitării plății taxelor și impozitelor către bugetul de stat.

De asemenea, pentru a crea aparența unor tranzacții legale și pentru a disimula circuitul financiar real, ar fi fost utilizate documente financiar-contabile considerate susceptibile să nu reflecte situația reală a operațiunilor comerciale. Printre acestea s-ar regăsi inclusiv facturi și documente emise în numele unor operatori economici din afara țării, existând indicii că o parte dintre acestea ar fi fost folosite fictiv pentru justificarea tranzacțiilor și diminuarea obligațiilor fiscale.

Bunuri ridicate în urma descinderilor

În urma perchezițiilor efectuate la cele două locații, polițiștii au ridicat suma de 2.000 de euro, un telefon mobil și mai multe înscrisuri referitoare la activitatea de comercializare a autoturismelor.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale și a prejudiciului cauzat bugetului de stat.

Reprezentanții anchetei au precizat că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.