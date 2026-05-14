Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás , alături de directorul executiv al DSVSA Satu Mare, Nicolae Dumuța, s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții crescătorilor de ovine și conducerea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, în cadrul unei ședințe de lucru dedicate sectorului ovin – un domeniu de importanță strategică pentru agricultura și economia județeană.



Întâlnirea a constituit un prilej de analiză a situației actuale a acestui sector esențial pentru economia agricolă a județului Satu Mare. Cu un efectiv de aproximativ 350.000 de capete de ovine, aflat în continuă creștere, județul nostru se poziționează ca unul dintre cei mai importanți producători din regiune, cea mai mare parte a cărnii fiind valorificată pe piețele externe.



Pe agenda discuțiilor s-au regăsit teme de interes major pentru crescători: respectarea normelor sanitar-veterinare, condițiile de acces pe piețele de export și trasabilitatea produselor. Dialogul purtat a fost unul deschis, constructiv și orientat spre soluții, crescătorii de ovine exprimându-și punctele de vedere, iar reprezentanții instituțiilor răspunzând cu disponibilitate și angajament față de nevoile sectorului.



Relația dintre autoritățile publice și crescători trebuie să fie una de parteneriat real și continuu, bazată pe încredere reciprocă, comunicare transparentă și acțiuni concrete. Sectorul ovin reprezintă o componentă identitară și economică a județului Satu Mare, iar sprijinul instituțional pentru cei care activează în acest domeniu trebuie să fie unul adaptat realităților din teren și corelat cu evoluțiile legislative și de piață.