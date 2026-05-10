



Un sobor de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române a oficiat sâmbătă, 9 mai 2026, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Parohia Ortodoxă „Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Bixad, Protopopiatul Oaș, județul Satu Mare.

Evenimentul religios s-a desfășurat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, și a fost condus de Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale și Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale.

Alături de acesta au slujit Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bretania, Episcopul Irlandei și Islandei, precum și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.

Momentul liturgic a avut o semnificație aparte pentru familia europarlamentarului Gheorghe Cârciu, în cadrul slujbei fiind oficiată și Taina Sfântului Botez pentru fiul acestuia.

La eveniment au participat apropiați ai familiei, credincioși și invitați veniți pentru a lua parte atât la Sfânta Liturghie, cât și la momentul special al botezului.

După încheierea slujbei, ierarhii au efectuat și o vizită la Mănăstirea Bixad, unul dintre importantele așezăminte monahale din Țara Oașului.



