



Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Naționale a României, subliniind importanța istorică a datei de 10 Mai pentru destinul statului român.

Liderul social-democrat a descris această zi drept un simbol al independenței, demnității și identității naționale, evocând sacrificiul generațiilor care au contribuit la construirea României moderne.

„10 Mai rămâne simbolul afirmării independenței statului român, al demnității naționale și al construcției unei Românii moderne”, a transmis Mircea Govor.

Deputatul PSD a arătat că generațiile care au luptat pentru independența României au pus mai presus de orice interesul național și au avut curajul de a construi un stat „liber, puternic și respectat”.

Potrivit mesajului transmis, valorile care au stat la baza dezvoltării României – responsabilitatea, unitatea, echilibrul și respectul față de țară – trebuie duse mai departe de fiecare generație.

„Ca deputat în Parlamentul României, cred că datoria noastră este să apărăm prin decizii și prin fapte interesele românilor, să consolidăm instituțiile statului și să contribuim la dezvoltarea unei Românii stabile și demne”, a mai declarat președintele PSD Satu Mare.

În finalul mesajului său, Mircea Govor a transmis un gând de respect pentru cei care au luptat pentru independența și suveranitatea României și a adresat urarea „La mulți ani, România!”.



