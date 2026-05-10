



”Astăzi celebrăm 149 de ani de la unul dintre cele mai importante momente din istoria noastră: proclamarea independenței României. Pe 10 mai 1877, Mihail Kogălniceanu rostea în fața Parlamentului cuvintele care aveau să definească o epocă: „Suntem o națiune liberă și independentă!" — iar domnitorul Carol I semna actul care transforma această declarație în realitate politică și juridică. Era un moment așteptat de generații întregi, un moment în care visul unui popor devenea, în sfârșit, lege.





Dar independența nu a căzut din cer. A fost rodul sacrificiului soldaților care au luptat pe câmpurile de bătălie din Bulgaria, al diplomaților care au negociat cu răbdare și tenacitate la mesele marilor puteri, și al liderilor care au înțeles că libertatea națională nu este un privilegiu, ci o responsabilitate. Fără acel curaj colectiv, România modernă nu ar fi existat în forma pe care o cunoaștem astăzi.





Ceea ce a urmat independenței a confirmat această viziune: România a construit instituții, și-a consolidat economia, și-a afirmat prezența în contextul european al vremii. Un stat tânăr, dar hotărât să-și ocupe locul care i se cuvenea. Nu a fost un drum lin — niciodată nu este — dar direcția a fost clară. Există trei date care, ori de câte ori le rostim, ne reamintesc cine suntem: 24 ianuarie 1859, 10 mai 1877 și 1 decembrie 1918. Fiecare dintre ele reprezintă un pas esențial în construcția României — Unirea Principatelor, Independența, și Marea Unire. Nu sunt doar pagini de manual școlar. Sunt momentele în care oameni obișnuiți, cu curaj extraordinar, au schimbat cursul istoriei. Și tocmai de aceea merită să fie amintite nu doar în discursuri, ci și în conștiința fiecăruia dintre noi.





Ieri am marcat Ziua Europei, care ne readuce în memorie Declarația Schuman din 1950 — piatra de temelie a unui proiect de pace și prosperitate fără precedent în istoria continentului nostru. România face parte din această familie europeană cu drepturi depline din 2007, și această apartenență nu este un dat de la sine înțeles. Este o alegere pe care o reafirmăm zi de zi prin valorile pe care alegem să le apărăm: democrație, stat de drept, solidaritate, respect pentru drepturile și demnitatea fiecărei persoane.





Astăzi, la 149 de ani de la proclamarea independenței, trăim într-o lume mai complexă și mai imprevizibilă decât oricând. Războaie, conflicte militare, provocări economice și sociale — toate acestea cer o Românie unită și lucidă. Nu o Românie a certurilor sterile și a dezbinării, ci una în care politicienii, societatea civilă, mediul academic și fiecare cetățean în parte înțeleg că au un rol important.





Lecția pe care ne-o oferă cei 149 de ani de la independență este simplă și profundă în același timp: lucrurile mari se construiesc împreună, cu răbdare, cu sacrificiu și cu credința că merită. Acea generație a lui 1877 a crezut în România. Datoria noastră este să nu o dezamăgim.





La mulți ani, România! La mulți ani, români!”





- mesajul prefectului Altfatter Tamás adresat în cadrul ceremonialului militar organizat cu ocazia Zilei Independenței Naționale a României în municipiul Satu Mare.