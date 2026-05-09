







Centrul Multicultural din Carei a găzduit întâlnirea regională a membrilor Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România din zona de nord-vest, eveniment care a reunit jurnaliști din județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Satu Mare și Maramureș.





Întâlnirea s-a desfășurat în prezența reprezentanților Consiliului Director al UZPR și a fost coordonată de vicepreședintele UZPR, filiala Satu Mare, Valeriu Ioan.





Evenimentul a reprezentat un prilej de dialog profesional, schimb de experiență și consolidare a relațiilor dintre filialele regionale ale Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.





În cadrul reuniunii au luat cuvântul personalități importante din domeniul jurnalismului și culturii. Dan Constantin, președintele UZPR, și Emil Stanciu, vicepreședinte al Uniunii, au vorbit despre rolul presei profesioniste în societatea actuală, despre provocările cu care se confruntă mass-media și despre importanța consolidării comunității jurnalistice la nivel regional și național.





Teodora Marin, director al Editurii UZPR, a prezentat activitatea editorială a uniunii și proiectele dedicate promovării culturii scrise și a jurnalismului de calitate.





În încheiere, Marian Nencescu a subliniat importanța colaborării dintre jurnaliști și a menținerii unui dialog permanent între filialele organizației.





Pe parcursul întâlnirii au fost ridicate mai multe probleme și teme de interes pentru activitatea jurnaliștilor, participanții având ocazia să poarte un dialog deschis cu reprezentanții conducerii UZPR. Discuțiile au vizat atât dificultățile întâmpinate în activitatea de zi cu zi, cât și modalitățile prin care Uniunea poate sprijini mai eficient membrii săi și presa locală.





Participanții au evidențiat importanța păstrării valorilor profesionale și etice în jurnalism, într-un context mediatic aflat într-o continuă schimbare.



