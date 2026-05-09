



Colegiul Național „Ioan Slavici” din Satu Mare a fost gazda unui eveniment plin de emoție și nostalgie, dedicat întâlnirii absolvenților care au revenit în băncile liceului la 10, 30, 50 și 51 de ani de la absolvire.

Foștii elevi s-au reîntâlnit într-o atmosferă caldă, marcată de bucuria revederii, amintiri din anii de liceu și momente speciale petrecute alături de colegi și profesori.

Evenimentul a adus împreună generații diferite de absolvenți, care au retrăit emoția ultimului sunet de clopoțel și au rememorat anii petrecuți în cadrul colegiului.

Organizatorii au transmis că întâlnirea a fost despre prietenie, recunoștință și legăturile create de-a lungul timpului în comunitatea „Slavici”.

Momentele speciale ale evenimentului au fost surprinse de Mihnea Popescu Visuals, imaginile reflectând emoția și entuziasmul participanților.



