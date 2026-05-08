În repriza a 2-a, portarul Unirii, Baltă, a apărat o lovitură de la 11 m



Unirea Tășnad continuă parcursul bun din play-off și demonstrează încă o dată că nu este o simplă surpriză a Seriei 4. Formația tășnădeană a obținut un punct important pe terenul celor de la Metalurgistul Cugir, scor 1-1, într-un duel intens, disputat sub presiune și cu numeroase momente tensionate.

Pentru echipa pregătită de Mihai Sabău și Ioan Stelescu , remiza de la Cugir confirmă constanța unui sezon peste așteptări. Chiar dacă gazdele au deschis scorul prin Petra în minutul 33, Unirea a avut reacție și personalitate. Egalarea a venit chiar înainte de pauză, când ivorianul Sanago a profitat de o eroare defensivă și a restabilit echilibrul.

Partea secundă a adus și momentul-cheie al partidei. Cugirenii au primit penalty în minutul 65, însă portarul Baltă a avut o intervenție salvatoare în fața lui P. Păcurar, păstrând intacte șansele Tășnadului de a pleca neînvins din Alba.

Finalul a fost incandescent, cu proteste ale gazdelor pentru un penalty neacordat și eliminarea căpitanului Șaucă în prelungiri, însă tabela a rămas neschimbată.

Stelescu: „Putem termina chiar în Top 4”

La finalul jocului, directorul tehnic Ioan Stelescu a evidențiat caracterul echipei și problemele de lot cu care Tășnadul s-a prezentat la Cugir.

„E un punct muncit și până la urmă să fim mândri cu ce am realizat cu acest grup până acum. Avem o singură înfrângere în play-off și putem termina chiar în Top 4 într-o serie puternică”, a declarat Stelescu.

Oficialul sătmărean a subliniat și absențele importante: Koudio a fost suspendat, Vajda accidentat, iar Negrea a ieșit cu probleme medicale încă din minutul 55. Chiar și în aceste condiții, Unirea a rămas competitivă și a fost aproape să dea lovitura prin ocaziile lui Sanago.

Cu acest rezultat, Tășnadul ajunge la șase meciuri disputate în play-off cu o singură înfrângere, bilanț care confirmă evoluțiile solide ale unei formații care și-a depășit statutul inițial.

Rezultatele etapei a 6-a:

SERIA 4

vineri, 8 mai 2026, ora 15:00

Viitorul Arad – Sănătatea Cluj 0-2

Angelo Crișan (38), Alexandru Darius Pop (69)

Metalurgistul Cugir – Unirea Tăşnad 1-1

sâmbătă, 9 mai 2026, ora 18:00

Știința Poli Timișoara – Minaur Baia Mare

Unirea Alba Iulia – SCM Zalău

Clasamentul Seriei 4

1.Știința Poli Timișoara – 26 puncte

2.Sănătatea Cluj – 21 puncte

3.SCM Zalău – 18 puncte

4.CSM Unirea Alba Iulia – 18 puncte

5.Unirea Tășnad – 18 puncte

6.Minaur Baia Mare – 14 puncte

7.Metalurgistul Cugir – 11 puncte

8.Viitorul Arad – 3 puncte

Final de sezon cu provocări mari

Programul rămas este infernal pentru sătmăreni, însă și extrem de motivant. Unirea va întâlni pe teren propriu pe CSM Unirea Alba Iulia, iar apoi va încheia sezonul pe terenul liderului Știința Poli Timișoara.

Indiferent de rezultatele finale, parcursul Tășnadului rămâne unul remarcabil. O echipă construită cu modestie, dar care a compensat prin organizare, spirit și unitate, ajungând să se lupte de la egal la egal cu cele mai puternice formații din serie.

Metalurgistul: Berța - P. Pahone, Liubashov, S. Itu, Vitinha - Goronea (85, Bura), Udrea, P. Păcurar (72, Mâlnă), B. Minteuan (87, Tăban) - Șaucă/cpt., Petra; rezerve Perjeriu, Suciu, Kiraly, Mihăilă, Cunțan, Dobre. Antrenor Lucian Itu.

Unirea Tășnad: Baltă - Gomez, Tătaru, Vultur( min 75 Barth), Ciul, Negrea/cpt) ( min 55 Băciuț)., Funkenhauzer, Matei, Groza( min 75 Szekely), Chitaș( min 87 Militaru), Sanago; rezerve Dumitru, Barth, Bolba, Szekely, Chifor, A. Militaru, Topan, Matiș, Băciuț. Antrenor Mihai Sabău.