Scrimă. Al nouălea titlu consecutiv!





Spadasinii de la CSM Olimpia Satu Mare fără rivali în competițiile interne la nivel de echipe

CSM Olimpia Satu Mare continuă să scrie istorie în scrima românească. Echipa de spadă masculin seniori a cucerit vineri, în fața propriului public, al nouălea titlu național consecutiv, confirmând încă o dată statutul de forță dominantă a acestei discipline în România.

Competiția s-a desfășurat în Sala de Scrimă „Alexandru Csipler” din Satu Mare, iar sătmărenii au oferit o nouă demonstrație de forță, valoare și constanță.

Formația alcătuită din Adrian Dabija, Mézinger Márton, Alex Oroian și Szép Márton a intrat direct în turul secund al competiției, din postura de principală favorită, și nu a dat nicio emoție suporterilor.

În primul duel, CSM Olimpia a trecut categoric de CSM Constanța, scor 45–15, într-o partidă controlată de la un capăt la altul.

Semifinala cu CSU Târgu Mureș a fost ceva mai echilibrată, însă experiența și valoarea lotului sătmărean și-au spus cuvântul. Gazdele s-au impus cu 45–34 și au obținut calificarea în finală.

În ultimul act, adversara sătmărenilor a fost CS Universitatea Craiova II, însă și această confruntare a fost dominată de echipa din Satu Mare. CSM Olimpia a câștigat finala cu 45–31 și a sărbătorit un nou trofeu național în aplauzele publicului din Sala „Alexandru Csipler”.

Performanța încununează un Campionat Național perfect pentru clubul sătmărean. Cu o zi înainte, Adrian Dabija reușise să cucerească și titlul național în proba individuală, confirmând forma excelentă a sportivilor pregătiți la Satu Mare.Iar Alex Oroian a luat bronzul fiind învins doar de colegul său de echipă.

Competiția a fost onorată și de prezența secretarului general al Federația Română de Scrimă, Roxana Bârlădeanu Scarlat, care a avut pe parcursul zilei o întâlnire cu primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor.

La discuții au participat și campioana olimpică Simona Pop, respectiv fostul floretist și actualul președinte al CSM Olimpia, Mureșan István.

În cadrul întrevederii au fost stabilite principalele direcții de dezvoltare pentru perioada următoare, accentul fiind pus pe păstrarea tradiției scrimei sătmărene, modernizarea infrastructurii sportive și susținerea tinerilor sportivi de perspectivă.



