



Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad anunță deschiderea oficială a platformei de admitere pentru anul universitar 2026-2027, oferind viitorilor studenți acces la o ofertă educațională modernă, diversificată și conectată la cerințele actuale ale pieței muncii.

Cu programe de licență, masterat și doctorat derulate în cadrul celor 6 facultăți prin cinci extensii universitare din Baia Mare, Satu Mare, Marghita, Zalău și Sebiș, UVVG își demonstrează statutul important ocupat în peisajul academic românesc și internațional, deopotrivă.

Oferta educațională a UVVG pentru noul an universitar aduce împreună domenii de studiu esențiale pentru societatea modernă, într-un mediu academic european, în care accentul este pus pe pregătirea practică, apropierea de studenți și dezvoltarea profesională reală.

În ceea ce privește domeniul medical, UVVG are una dintre cele mai apreciate facultăți de medicină din vestul țării. Programele sunt dezvoltate în parteneriat cu baze clinice moderne și oferă studenților posibilitatea de a studia în limba română, engleză sau franceză.

Programele facultății la nivel de licență sunt:

Medicină (RO); Medicină (EN); Medicină (FR); Balneofiziokinetoterapie și recuperare; Asistență medicală generală; Biologie.

Cu accent pe practică încă din primii ani de studiu, Facultatea de Stomatologie pregătește viitori specialiști într-un domeniu aflat în continuă dezvoltare, oferind viitorilor studenți posibilitatea de a studia la nivel de licență Medicină dentară și Tehnică dentară.

Facultatea de Farmacie oferă celor care vor să urmeze un nivel universitar de educație programele de studiu Farmacie, respectiv Nutriție și Dietetică.

Facultatea de Științe Juridice are ca programe de licență: Drept (Arad | Baia Mare) și Poliție locală.

Prin Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie, UVVG propune programe care îmbină economia, tehnologia și antreprenoriatul, dezvoltate în colaborare cu mediul de afaceri și angajatori regionali. La nivel de licență, oferta conține programe de studiu precum:

Marketing (Satu Mare | Marghita | Zalău); Administrarea afacerilor (RO, EN); Economia comerțului, turismului și serviciilor (Sebiș); Contabilitate și informatică de gestiune (Arad | Baia Mare | Satu Mare); Silvicultură; Informatică economică (Baia Mare).

Programele Facultății de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport sunt dedicate celor care își doresc o carieră construită în jurul relației cu oamenii, educației și dezvoltării personale. La nivel de licență, viitorii studenți pot opta spre:

Psihologie; Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Arad | Baia Mare | Satu Mare | Zalău); Studii de securitate; Limbi moderne aplicate; Educație fizică și sport.

La nivel masteral, oferta pentru noul an universitar al UVVG este:

Științe Juridice

Drept:

Instituții de drept civil și procesual civil;

Instituții de drept penal și procesual penal

Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie

Silvicultură: Management și marketing forestier

Marketing: Marketingul și managementul firmei

Administrarea afacerilor: Administrarea afacerilor în turism și servicii

Contabilitate:

Audit și expertiză contabilă

Audit și expertiză contabilă (la Satu Mare)

Facultatea de Științe Socio-Umane Educație Fizică și Sport

Psihologie: Psihologie clinică și psihoterapii

Științe ale educației:

Management educațional

Consiliere școlară și asistență psihopedagogică

Educație Fizică și Sport:

Managementul organizațiilor și activităților de educație fizică și sport

Facultatea de Medicină

Biologie:

Analize de laborator utilizate în domeniul biomedical

Științe biomedicale (în limba engleză)

Medicină:

Medicină socială și management sanitar

Campania de admitere UVVG 2026-2027 pune accent pe apropierea dintre studenți și profesori, pe experiența practică și pe integrarea rapidă pe piața muncii. De la laboratoare moderne și baze clinice performante până la parteneriate internaționale și programe în limbi străine, universitatea oferă un mediu academic dinamic și orientat spre viitor.

Pentru mii de tineri, deschiderea platformei admitere.uvvg.ro reprezintă primul pas către o carieră construită într-o universitate care pune pe primul plan performanța, implicarea și dezvoltarea profesională reală.