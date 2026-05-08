



Într-un cadru festiv, astăzi, la Satu Mare, în organizarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - filiala Satu Mare (OAMGMAMR), s-a desfășurat un eveniment dedicat acestei nobile profesii, cu ocazia Zilei Internaționale a Asistenților Medicali.





”Este o onoare pentru mine să fiu prezent astăzi la acest eveniment dedicat unei categorii profesionale esențiale în orice societate – asistenții medicali.





Asistenții medicali sunt, în multe privințe, coloana vertebrală a sistemului sanitar. Sunt cei care însoțesc pacienții în cele mai grele momente, oferindu-le nu doar îngrijire medicală, ci și sprijin uman, empatie și încurajare. În spitale, în clinici, în comunități rurale sau urbane, rolul asistentului medical este unul indispensabil.





Dar dincolo de competențe și protocoale, există ceva ce nicio fișă a postului nu poate surprinde pe deplin: prezența umană. Faptul că în momentele de vulnerabilitate ale unui pacient, există cineva acolo – calm, atent, profesionist. Aceasta nu este o calitate administrativă. Este una profund umană.





Este datoria noastră, ca reprezentanți ai administrației publice, dar și ai societății în ansamblu, să investim mai mult în pregătirea, sprijinul și respectarea acestei profesii. A avea grijă de asistenții medicali înseamnă a avea grijă de sănătatea publică, de echilibrul social și, în mod direct, de stabilitatea economică. O societate sănătoasă este o societate productivă, iar sănătatea începe cu cei care o susțin zi de zi prin munca lor.





Vă felicit și vă asigur că instituția pe care o reprezint va rămâne un partener deschis și activ în inițiativele menite să sprijine și să consolideze sistemul de sănătate local și național.”





- mesajul transmis de prefectul Altfatter Tamás în deschiderea evenimentului.