Șofer băut și doi tineri prinși conducând mopede neînmatriculate și fără permis

Polițiștii din județul Satu Mare continuă acțiunile pentru prevenirea și combaterea faptelor care pun în pericol siguranța traficului rutier. În urma unor controale desfășurate în zona Negrești-Oaș, oamenii legii au depistat un șofer aflat sub influența alcoolului, dar și doi tineri care conduceau mopede fără a deține permis și fără ca vehiculele să fie înmatriculate.

Autoutilitară condusă de un bărbat aflat sub influența alcoolului

Primul caz a fost înregistrat în data de 10 mai, în jurul orei 10:10, când polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș au oprit pentru control o autoutilitară care circula pe strada Ion Creangă din oraș.

La volan se afla un bărbat de 42 de ani, din localitatea Turț.

În urma testării cu aparatul etilotest, polițiștii au constatat o concentrație de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pe numele acestuia au fost demarate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Minor de 17 ani, prins pe moped fără permis și cu vehicul neînmatriculat

Un alt caz a fost constat în noaptea de 11 mai, în jurul orei 01:30, de către polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Negrești-Oaș, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Principală din localitatea Bixad.

Oamenii legii au oprit un moped condus de un minor de 17 ani, din localitate.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie, iar mopedul nu figurează ca fiind înmatriculat sau înregistrat.

Totodată, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,20 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări pentru conducerea unui autovehicul fără permis și conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Tânăr de 22 de ani, depistat în aceeași noapte în Bixad

La aceeași dată și aproximativ la aceeași oră, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Negrești-Oaș au oprit, tot pe strada Principală din Bixad, un alt moped.

Vehiculul era condus de un tânăr de 22 de ani, din localitate.

Și în acest caz, în urma verificărilor, polițiștii au constatat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie, iar mopedul nu era înmatriculat sau înregistrat.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis, conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.