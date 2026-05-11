



Pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare au intervenit luni în jurul orei 11.15 pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din localitatea Ardud Vii.





La locul solicitării s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, fiind alertat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ardud.





În urma incendiului a ars o anexă gospodărească pe o suprafață de aproximativ 50 mp, fiind afectat acoperișul cu structură din lemn. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.





Cauza probabilă de producere a incendiului a fost utilizarea focului deschis în spații deschise, respectiv aprinderea unor deșeuri vegetale în apropierea anexei.





Reamintim cetățenilor faptul că arderea necontrolată a vegetației uscate și a resturilor vegetale poate conduce la producerea unor incendii cu pagube materiale semnificative și poate pune în pericol vieți omenești. Respectarea măsurilor de prevenire este esențială pentru evitarea unor astfel de evenimente.