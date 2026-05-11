Coliziuni produse pe DN 1C, între Ciuperceni și Livada, respectiv într-o intersecție din municipiul Carei

Polițiștii rutieri sătmăreni au intervenit în ultimele zile la două accidente de circulație produse în județ, unul pe DN 1C, între localitățile Ciuperceni și Livada, iar celălalt în municipiul Carei. În urma evenimentelor rutiere, trei persoane au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Accident în lanț pe DN 1C

Primul accident s-a produs în data de 8 mai, în jurul orei 08:30, pe DN 1C, între localitățile Ciuperceni și Livada. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la producerea evenimentului rutier.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, oamenii legii au constatat că un cetățean moldovean, în vârstă de 35 de ani, care conducea un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitară și o remorcă, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de autoturismul care circula în fața sa.

Autoturismul era condus de un bărbat de 61 de ani, din județul Maramureș, iar în urma impactului acesta a fost proiectat într-o altă autoutilitară aflată în față, condusă de un bărbat de 57 de ani, din municipiul Satu Mare.

Două persoane rănite și transportate la spital

În urma accidentului, doi pasageri din autoturism au fost răniți. Este vorba despre un bărbat de 46 de ani și o femeie de 65 de ani, ambii din județul Maramureș.

Victimele au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii au precizat că toți conducătorii auto implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Accident într-o intersecție din municipiul Carei

Cel de-al doilea eveniment rutier a avut loc în data de 10 mai, la ora 11:58, în municipiul Carei, la intersecția străzilor Dimitrie Cantemir și Radu Șerban.

Potrivit informațiilor transmise de polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Carei, o femeie de 60 de ani, din Carei, care conducea un autoturism pe strada Dimitrie Cantemir, nu ar fi respectat semnificația indicatorului „Cedează Trecerea”.

Aceasta ar fi pătruns în intersecție și a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de o femeie de 67 de ani, din aceeași localitate.

O femeie a fost rănită ușor

În urma impactului, femeia de 60 de ani a suferit răni ușoare și a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Și în acest caz, conducătoarele auto au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările în ambele dosare pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-au produs accidentele rutiere.