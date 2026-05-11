Infractor periculos, arestat la Petea. Va face oușcărie

Polițiștii de frontieră sătmăreni au depistat, în localitatea Petea, un cetățean român care era căutat de autoritățile din țara noastră pentru că are de executat 95 de zile de închisoare. Bărbatul a fost predat lucrătorilor din carul IPJ Satu Mare.

În cursul nopții de 10 mai a.c., în jurul orei 02.30, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Petea, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu în zona de competență, au oprit pentru legitimare, în localitatea Petea, o persoană care tocmai intrase pe teritoriul României.

Oamenii legii au solicitat persoanei documentele și au constatat că este vorba despre un cetățean român în vârstă de 36 de ani, pe numele căruia Judecătoria Târgu Mureș a emis, în decembrie 2025 - un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Bărbatul are de ispășit o pedeapsă privativă de libertate de 95 de zile pentru săvârșirea de infracțiuni contra ordinii și siguranței publice.

Polițiștii de frontieră sătmăreni au întrerupt călătoria bărbatului și l-au predat unui echipaj din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Satu Mare.