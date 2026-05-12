„Legea pălincii”, susținută de deputatul Mircea Govor, a fost adoptată în Comisia de buget

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a anunțat că proiectul cunoscut drept „Legea pălincii” – PL-x nr. 355/2025 – inițiat și susținut de acesta, a fost adoptat în Comisia de buget din Parlament, chiar dacă deputații PNL și USR au votat împotrivă. Astfel, PNL și USR s-au împotrivit proiectului de lege mult așteptat de români.

Potrivit parlamentarului sătmărean, amendamentul propus vizează sprijinirea gospodăriilor din mediul rural și protejarea tradițiilor românești legate de producerea băuturilor alcoolice tradiționale pentru consum propriu.

Scutire de acciză pentru 200 de litri anual

Conform amendamentului adoptat, gospodăriile vor beneficia de scutirea de acciză pentru maximum 200 de litri anual de băuturi alcoolice tradiționale produse pentru consum propriu.

Măsura se aplică doar gospodăriilor înregistrate în Registrul agricol, iar cantitățile respective nu pot fi comercializate.

„Este o măsură corectă pentru familiile din mediul rural, pentru gospodăriile care păstrează tradițiile și pentru oamenii care produc pălincă exclusiv pentru consum propriu, nu pentru comercializare”, a declarat deputatul Mircea Govor.

Sprijin pentru tradiții și mediul rural

Parlamentarul susține că modificarea legislativă are rolul de a proteja patrimoniul rural și produsele tradiționale autentice.

Potrivit acestuia, proiectul aduce:

protejarea tradițiilor românești și a patrimoniului rural;

sprijin pentru gospodării și micii producători locali;

recunoașterea valorii culturale a produselor tradiționale;

susținerea comunităților care păstrează identitatea satului românesc.

Mircea Govor: „Statul trebuie să protejeze tradițiile”

Deputatul PSD de Satu Mare a subliniat că pălinca reprezintă un element important al identității culturale din județul Satu Mare și din alte regiuni ale țării.

„În județul Satu Mare, pălinca și produsele tradiționale fac parte din identitatea și cultura locală. Statul trebuie să respecte și să protejeze aceste tradiții, nu să împovăreze gospodăriile prin taxe inutile”, a transmis Mircea Govor.

Acesta a precizat că va continua să susțină inițiative legislative dedicate mediului rural și producătorilor locali.

„Acest demers legislativ continuă direcția de susținere a produselor tradiționale românești și a comunităților locale care păstrează autenticitatea și specificul românesc. Voi continua să susțin măsuri concrete pentru mediul rural, pentru producătorii locali și pentru protejarea tradițiilor românești”, a mai afirmat deputatul sătmărean.

