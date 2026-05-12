Problemele cetățenilor au fost discutate și analizate în cadrul întâlnirilor organizate la Primăria Satu Mare

Viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, a avut astăzi o serie de întâlniri cu sătmărenii înscriși în audiențe, în cadrul cărora au fost discutate problemele și solicitările transmise de cetățeni.

Potrivit reprezentanților administrației locale, persoanele prezente au fost sprijinite în identificarea și soluționarea situațiilor cu care se confruntă.

„Fiecare întâlnire înseamnă dialog și respect față de oameni”

Viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș a subliniat importanța comunicării directe dintre administrația locală și cetățeni, afirmând că astfel de întâlniri contribuie la găsirea unor soluții concrete pentru problemele comunității.

„Astăzi am stat de vorbă cu sătmărenii înscriși în audiențe, am ascultat fiecare problemă și am căutat împreună soluții concrete. Fiecare întâlnire înseamnă dialog, implicare și respect față de oameni și față de nevoile comunității noastre”, a transmis viceprimarul municipiului Satu Mare.

Aceasta a precizat că întâlnirile cu cetățenii reprezintă o parte importantă a activității administrative.

„Pentru mine, aceste discuții sunt importante, pentru că dincolo de documente și solicitări sunt oameni care au nevoie să fie ascultați și sprijiniți”, a mai declarat Cristina Tămășan-Ilieș.

Cum se pot înscrie cetățenii în audiențe

Reprezentanții Primăriei Municipiului Satu Mare au reamintit faptul că înscrierea în audiențe se poate face la Serviciul Informare și Relații Publice, camera 5, dar și online.

Programările online pot fi realizate accesând platforma oficială a municipalității: portalul Primăriei Satu Mare