Aproape 10 copii din 1.000 mor înainte de a împlini un an, în județul nostru

România urcă din nou în clasamentul sumbru al mortalității infantile, iar județul Satu Mare se află pe locul patru la nivel național. Specialiștii atrag atenția că lipsa investițiilor în sănătate și deficitul de aparatură medicală pun în pericol viața nou-născuților.

România continuă să se confrunte cu una dintre cele mai grave probleme din sistemul medical: mortalitatea infantilă. După un deceniu de stagnare și ușoare scăderi, rata deceselor în rândul copiilor sub un an a crescut din nou în 2024, ajungând la 6,6 decese la mia de copii născuți vii, față de 5,6 în anul anterior. În acest context alarmant, județul Satu Mare apare printre cele mai afectate zone ale țării, ocupând locul patru în clasamentul național al mortalității infantile.

Datele prezentate de Salvați Copiii România arată că în județul Satu Mare rata mortalității infantile a ajuns la 9,9 la mia de copii născuți vii, o valoare cu mult peste media națională și aproape triplă față de unele state europene dezvoltate.

Satu Mare, în topul județelor cu cele mai multe decese infantile

Statisticile pentru anul 2024 plasează județul Satu Mare într-o poziție extrem de îngrijorătoare. Doar județele Mureș, Ialomița și Suceava au înregistrat rate mai mari ale mortalității infantile.

Clasamentul județelor cu cele mai ridicate valori este dominat de:

Mureș – 13 decese la mia de copii născuți vii;

Ialomița – 12,7;

Suceava – 10,7;

Satu Mare – 9,9;

Botoșani – 9,8.

Aceste cifre reflectă probleme structurale grave: acces limitat la servicii medicale pentru gravide, lipsa aparaturii moderne în maternități, deficit de personal și diferențe majore între mediul urban și cel rural.

Medicii avertizează că viața nou-născuților prematur sau a celor cu patologii severe depinde direct de dotările secțiilor de neonatologie și terapie intensivă neonatală. În multe cazuri, minutele pierdute sau lipsa unui echipament vital pot face diferența dintre viață și moarte.

România investește printre cele mai puține fonduri în sănătate din Uniunea Europeană

Raportul evidențiază și o legătură directă între nivelul investițiilor publice în sănătate și rata mortalității infantile. România a alocat în 2024 doar 5,2% din PIB pentru sănătate, situându-se printre ultimele state din Uniunea Europeană.

Prin comparație:

Austria a investit 9,5% din PIB în sănătate și a avut o rată a mortalității infantile de doar 3,1 la mie;

Cehia a alocat 9% și a înregistrat 2,3 decese la mia de copii născuți vii;

Franța a direcționat 8,9% din PIB către sistemul medical.

În România, în cifre absolute, 952 de copii au murit înainte de a împlini vârsta de un an.

Lipsa echipamentelor medicale pune presiune pe spitale

În fața acestei situații, Salvați Copiii România anunță că 35 de spitale și maternități din țară au solicitat sprijin urgent pentru dotări medicale în anul 2026.

Unitățile medicale au nevoie de:

incubatoare;

ventilatoare de suport respirator;

mese de resuscitare;

pulsoximetre;

lămpi de fototerapie;

aparatură pentru terapie intensivă neonatală.

Costurile totale ale investițiilor depășesc trei milioane de euro.

„Programul de combatere a mortalității infantile demarat de Salvați Copiii România acum 16 ani a devenit un mecanism esențial de sprijin pentru maternități, secții de terapie intensivă neonatală și secții de pediatrie din întreaga țară”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al organizației.

Cauze care ar putea fi prevenite

Specialiștii atrag atenția că multe dintre decesele infantile sunt provocate de afecțiuni care pot fi prevenite sau tratate la timp. Potrivit datelor oficiale:

220 de decese au fost cauzate de boli respiratorii;

208 au avut drept cauză anomalii cromozomiale și malformații congenitale;

33 au fost provocate de boli infecțioase și parazitare.

Accesul rapid la consultații medicale, monitorizarea sarcinii și intervențiile neonatale moderne pot reduce semnificativ aceste statistici.

Apel pentru sprijinirea maternităților

Pentru a susține spitalele și secțiile de neonatologie, Salvați Copiii România a lansat o nouă campanie de redirecționare a 3,5% din impozitul pe venit, fondurile urmând să fie folosite pentru achiziția de echipamente medicale vitale.

În ultimii ani, organizația a investit peste 21 de milioane de euro în renovarea și dotarea a aproape 300 de unități medicale din întreaga țară, contribuind la salvarea a mii de copii născuți prematur sau cu afecțiuni grave.

Pentru județul Satu Mare, unde mortalitatea infantilă rămâne una dintre cele mai ridicate din România, astfel de investiții și programe de prevenție devin esențiale. Specialiștii avertizează că fără finanțare constantă și modernizarea infrastructurii medicale, statisticile dramatice riscă să continue și în anii următori.