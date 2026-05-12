Kereskényi Gábor: „Suntem mai optimiști decât acum trei ani”

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a făcut noi declarații referitoare la procesul de lungă durată privind ștrandul municipal, afirmând că administrația locală a obținut recent două victorii importante în instanță, aspecte care oferă autorităților mai mult optimism în ceea ce privește recuperarea și administrarea obiectivului.

Edilul a precizat că municipalitatea a primit dreptul de a intra în perimetrul ștrandului pentru a evalua situația actuală a investițiilor și a bunurilor existente, după mai bine de trei ani de dispute juridice cu fostul concesionar.

Proces care durează de peste trei ani

Potrivit primarului, conflictul dintre administrația locală și fostul concesionar al ștrandului se desfășoară de mai bine de trei ani, perioadă în care municipalitatea s-a confruntat inclusiv cu refuzuri privind accesul în incinta obiectivului.

„De mai mult de trei ani ducem o luptă juridică cu fostul concesionar care efectiv nu vrea să intrăm pe proprietatea noastră”, a declarat Kereskényi Gábor.

Dispută financiară de aproape 28 de milioane de lei

Miza principală a procesului este reprezentată de suma de aproximativ 27–28 de milioane de lei, bani solicitați de firma concesionară drept despăgubiri pentru amortizarea investițiilor realizate în ștrand.

Administrația locală contestă însă valoarea despăgubirilor cerute și susține că este necesară efectuarea unor expertize independente pentru stabilirea situației reale.

„Noi contestăm valoarea așa de ridicată a daunei”, a precizat edilul.

Primăria poate inventaria bunurile și investițiile

Una dintre cele mai importante decizii recente obținute de municipalitate este dreptul de acces în incinta ștrandului pentru inventarierea investițiilor și a bunurilor realizate de fostul concesionar.

Potrivit primarului municipiului Satu Mare, situația actuală a ștrandului este una extrem de gravă.

„Consider că ștrandul este într-o stare deplorabilă și poate chiar mai deplorabilă decât atunci când a fost dat în concesiune în 2008”, a afirmat Kereskényi Gábor.

Licența pentru exploatarea apei termale a fost anulată

Edilul a anunțat și o altă victorie importantă pentru administrația locală: anularea licenței de exploatare a apei termale deținute de firma concesionară.

Potrivit reprezentanților municipalității, această măsură este esențială pentru ca, după revenirea ștrandului în administrarea orașului, viitorul operator să poată beneficia de drepturile de exploatare a apei termale.

Nu există încă un termen pentru finalizarea litigiului

Cu toate că ultimele hotărâri favorabile oferă mai mult optimism administrației locale, procesul este departe de a se încheia.

Primarul municipiului Satu Mare a admis că disputa juridică poate continua încă o perioadă îndelungată.

„Nu știm când se va finaliza această luptă, dar aceste noi știri ne dau și nouă optimism”, a concluzionat Kereskényi Gábor.