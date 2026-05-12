Proiect european de peste 140.000 de euro pentru monitorizarea și dezvoltarea politicilor dedicate comunităților rome

La sediul Instituției Prefectului Județul Satu Mare s-a desfășurat luni ședința Grupului de Lucru Mixt, organizată în cadrul procesului de monitorizare a implementării, la nivel județean, a Planului de măsuri sectoriale prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 560/2022 privind Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022–2027.

Întâlnirea a fost coordonată de prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, în prezența reprezentanților instituțiilor publice cu atribuții în domeniul incluziunii sociale, educației, sănătății și protecției drepturilor cetățenilor aparținând minorității rome.

Proiect european pentru monitorizarea Strategiei Naționale de Incluziune a Romilor

Pe ordinea de zi s-a aflat prezentarea proiectului „ROMA PLATFORM – instrument pentru monitorizarea SNIR”, implementat de Punctul Național de Contact pentru Romi din cadrul DGCCI și finanțat prin Programul „Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori” al Comisiei Europene.

Valoarea totală a proiectului este de 140.623,68 euro, dintre care peste 126.000 de euro reprezintă finanțare europeană nerambursabilă.

Potrivit reprezentanților implicați în proiect, obiectivul principal îl constituie consolidarea mecanismelor de monitorizare a implementării Strategiei Naționale de Incluziune a Romilor, prin dezvoltarea unor instrumente moderne de colectare și analiză a datelor din domeniile educației și sănătății.

Metodologii moderne și instruire pentru organizațiile rome

În cadrul proiectului vor fi elaborate două metodologii de colectare a datelor, iar organizațiile rome și pro-rome vor beneficia de sesiuni de instruire privind accesarea fondurilor europene.

De asemenea, proiectul prevede dezvoltarea Platformei Naționale de Monitorizare, precum și organizarea a trei evenimente dedicate prezentării rezultatelor obținute pe parcursul implementării.

Prefectul Altfatter Tamás: „Este nevoie de o abordare coordonată”

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a subliniat importanța colaborării dintre instituții și a utilizării unor instrumente moderne pentru eficientizarea politicilor publice dedicate incluziunii sociale.

„Implementarea eficientă a Strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome presupune o abordare coordonată, bazată pe colaborare interinstituțională și pe utilizarea unor instrumente moderne de monitorizare și evaluare. Prin astfel de inițiative, consolidăm capacitatea administrației publice de a răspunde într-un mod coerent și sustenabil provocărilor din domeniul incluziunii sociale”, a declarat prefectul Altfatter Tamás.



